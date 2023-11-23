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Как идет подготовка к саммиту ОДКБ в Минске. Прямое включение из Дворца Независимости

Международная и региональная безопасность, задачи на будущее и общие интересы государств ОДКБ. Уже сегодня состоится саммит военно-политического блока. Он пройдет под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как идет подготовка к встрече лидеров стран ОДКБ? На связь выходит корреспондентАТН Алексей Волков. Он в эти минуты работает во Дворце Независимости (прямое включение).

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