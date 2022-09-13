Как испытания закалили белорусов на протяжении истории - в рубрике "Скриншот"

Истоки белорусской государственности уходят глубоко в века. На протяжении всей истории наши предки стремились к формированию собственного государства. Желание жить на своей земле и принимать самостоятельные решения нашло отражение в том, как белорусы противостояли попыткам экспансии. Одним из трагических периодов нашей истории стал геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Все эти испытания, выпавшие на долю нашего народа, закалили и выкристаллизовали современных белорусов. Подробнее - в рубрике "Скриншот".

Белорусская история широка и многогранна. Мы, конечно, не копали Минское море и не насыпали гору Дзержинского, да и Чингисхан, хоть и имеет к нашей истории весьма опосредованное отношение, все-таки не белорус.

Зато среди наших реальных соотечественников действительно много выдающихся людей, которых знают во всем мире. Это и Евфросиния Полоцкая, и Франциск Скорина, и знаменитый "Мистер нет" Андрей Громыко, который одним взглядом держал в напряжении западных партнеров.

Пантеон наших героев, которые своим жизненным путем способны вдохновлять на новые достижения, действительно велик. Каждый из них в отдельности внес свой вклад в становление нашей государственности так же, как и мы продолжаем это делать сегодня. Давайте разбираться.

Начиная с периода становления Полоцкого княжества в 9-м веке, наши предки все делали сообща. Избрание князя, заключение договоров с другими городами, вопросы мира и войны решались горожанами на вече. Сегодня мы продолжаем эту традицию в рамках Всебелорусского народного собрания, когда в одном зале ключевые решения по вопросам развития страны принимают вместе простые рабочие, депутаты, известные политологи и лидеры политических партий.

Павел Трубчик, кандидат исторических наук: Всенародное собрание, конечно же, не является однотипным способом управления государством, как это было и в Полоцком княжестве, и в последующие периоды ВКЛ. Оно позволяет гражданам страны принимать участие в принятии основных решений и их реализации и, безусловно, является таким способом продолжения той государственной политики, которая осуществляется в настоящее время.

У основ становления Великого княжества Литовского находились представители белорусской знати. Языком государственного общения, на котором говорили, в том числе и литовцы, был старобелорусский язык. Свод законов ВКЛ был главным источником права в Беларуси на протяжении более 250 лет.

В Статут 1588 года входили нормы конституционного права, чего на то время не было в законодательной практике других европейских государств. Некоторые идеи опередили свое время.

Современные литовцы практически приватизировали наследие этого государственного образования. На самом деле посмотрите, что там было литовского? Например, язык наш, на нем же написана конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - белорусские, украинские и частично русские земли. Причем белорусские земли и белорусский этнос были государствообразующие. Народ более 80 % наш. Это славяне. И все это - территория, народ, язык, культурные традиции - есть основные атрибуты государственности.

После принудительного подписания ВКЛ Люблинской унии с Польским Королевством и образования Речи Посполитой начался период этноцида белорусского народа. Наши предки оказались под тяжелейшим социально-экономическим гнетом. Положение простых людей было одним из худших в Европе. Поворотным пунктом в исторической судьбе белорусов стало вхождение в состав Российской империи после раздела Речи Посполитой. Белорусский язык получил новую жизнь, развивались национально-духовные традиции. К концу 19-го века термин "белорусы" закрепился за населением территории в границах современной Беларуси.

В ходе Первой мировой войны около 900 тысяч жителей белорусских губерний сражались за свои дома против оккупантов. Порядка 70 тысяч отдали жизнь в боях за Родину.

События Октябрьской революции сыграли переломное значение в национальном самоопределении белорусов. Уже в 1919-м с образованием Белорусской Советской Социалистической Республики началось становление белорусской национальной государственности. Очередным вызовом на этом пути стала Польско-советская война и Рижский мирный договор, по результатам которого западные белорусские земли отошли к Польше.

Валентин Мазец, кандидат исторических наук: Были организованы партизанские отряды, и наибольшая значимость партизанских отрядов подчинялась Генриху Шаманюку, который за свою находчивость и искрометный характер получил прозвище - он подписывался как Скоморох. Они устраивали в самых неожиданных местах очень дерзкие вылазки, разбивая отдельные отряды польских войск.