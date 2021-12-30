Как мечта советских туристов превратилась в беднейшую страну ЕС - о таком ли "светлом" будущем мечтала Болгария

Политический кризис в Болгарии - какие проблемы предстоит решать новому правительству. Чем для страны обернулось вступление в ЕС и об этом ли мечтали ее жители. О последствиях евроколонизации в цифрах и фактах рассказываем в новом выпуске "Понятной политики".

Страна, которая из мечты советских туристов превратилась в отстающую экономику под властью олигархата. Три избирательные кампании за год и главные политические скандалы. Плюс разбитая экономика и убитое АПК. Это все про Болгарию.

14 лет назад страна довольно быстро вступила в ЕС. Чем оказался чреват европейский выбор - с нас, как всегда, факты, а выводы делать вам.

В Болгарии 14 ноября прошел единый день голосования - сразу проводили президентские и парламентские выборы. Причина - затянувшийся политический кризис в стране. Причем это были третьи выборы за год, так как никто не мог сформировать правительство. И если с президентом все понятно (им остается Румен Радев), то с парламентом думали долго и мучительно.

Факт Болгария - парламентская республика, поэтому вся основная власть находится в руках премьер-министра. Вот за это кресло у различных группировок и началась настоящая война. С 2009 года пост занимал Бойко Борисов. Политика обвиняют в том, что из-за его действий Болгария стала самой бедной и коррумпированной страной в Европе.

Против Борисова болгары протестовали несколько лет. Точкой кипения стала фотография экс-премьера в собственной спальне. Рядом с политиком лежали пистолет, пачки купюр по 500 евро и золотые слитки. Борисов подтвердил, что на фото он, но всю роскошь якобы пририсовали сторонники президента.

Бойко Борисов пришел к власти, проходя очень интересный путь: в 1990-е он был "братком", занимался контрабандой, рэкетом, всем тем, чем в те годы занимались "бравые пацаны". Пламен Пасков, политолог (Болгария)

Дальше - больше. Появились доказательства, что Борисов сексуально издевался над одним из болгарских бизнесменов - тот, видимо, не хотел делиться. Более того, бывший премьер в стране известен как человек, тесно связанный с мафией. А еще он лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"). В своих речах Бойко Борисов клялся Брюсселю в любви и верности и по первому звонку готов был выслать российских дипломатов.

Нет лучшего места, чем ЕС. И наши встречи всегда соответствуют европейской политике. Уверен, что Европейский союз принесет нам процветание, развитие и укрепление экономики. Наша страна, наше население заняло хорошие позиции в этом месте. Бойко Борисов, экс-премьер-министр Болгарии

Потому, видимо, ЕС и терпел выходки политика в то время как с ним чуть-ли не в открытую страной управлялидва крупных олигарха, укоторых в кармане была половина местных СМИ.





Европейский лоск против суровой правды жизни

Безразмерная безнаказанность привела к тому, что никто никому в Болгарии особо не доверяет. Поэтому особенностью кампаний 2021 года стали партии протеста - новые политические силы, которые вышли против Борисова и его компаньонов.

За год появилась целая россыпь партий:

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Повестки у них разные, но зарабатывают очки они именно на ненависти к прошлому кабинету министров. При этом ни одна партия так и не смогла единолично возглавить правительство.

Как итог - в парламент прошли все, но понемногу. Даже партия Борисова умудрилась войти в тройку. Но 13 декабря народное собрание Болгарии утвердило премьер-министром Кирилла Петкова. Выпускник Гарварда с начала 2000-х годов работал то на канадские, то на американские корпорации. И да, он представляет партию, которая также "продает" людям перемены.





Таких ли перемен ждали болгары?

Большие перемены Болгарии уже обещали в 2007 году. Страна торжественно шагнула в ЕС, но европейский лоск очень быстро разбился о суровую правду жизни. Спустя всего шесть лет вот такие отзывы стали появляться все чаще.







Тогда же население получило счета за электроэнергию, которые в два раза превысили пенсии. "Если даже пенсионер перестанет есть, он все равно не сможет оплатить счет", - все громче роптали болгары. Когда дело дошло до реальной угрозы голода и холода, десятки тысяч людей вышли на улицы. Несколько человек сожгли себя заживо. И случилась "электрическая революция", корни которой это результат все того же европейского вектора.

Причины кризиса лежали на поверхности: ради вступления в ЕС Болгария закрыла свою атомную электростанцию в Козлодуе и под давлением Брюсселя отказалась от строительства новой. Оставшиеся активы в энергетической сфере были проданы компаниям из Австрии и Чехии, которые быстро взвинтили цены.



Болгария вошла в ЕС, но вот только ЕС не вошел в Болгарию

Стать современной и высокоразвитой европейской страной с высоким уровнем жизни и малой безработицей - рекламный проспект от ЕС для Болгарии пока оказался банальным обманом. В реальности это колониальная демократия.





Страна импортирует почти 80 % продукции АПК. Еврокомиссия фактически запретила выращивать даже болгарский перец, в упадок пришла знаменитая некогда цветочная отрасль. Розы и тюльпаны в Болгарию привозят из Нидерландов. "Мы вошли в Евросоюз, только Евросоюз не вошел в нас", - разводят руками местные жители.







Болгары действительно проголосовали ногами и начали массово уезжать из страны в европейский безвиз. В стране есть популярная шутка: "У Болгарии есть два выхода из кризиса - терминал 1 и терминал 2 в аэропорту".

Болгария долгое время лидировала по темпам сокращения населения.

⇒В 1989 году в стране было 9 млн человек.

⇒В 2017 году - 7 млн человек.

⇒ К 2050 годудемографы ожидают падение до 5,5 млн.



Демографическое пике - еще полбеды. Уезжать заставляет огромная безработица (в северных регионах по официальным данным она достигала 60 %) и низкий уровень жизни по многим параметрам. Страна живет в основном за счет туризма и сферы обслуживания. Да, экономика в последние годы вроде расправила плечи, начали расти ВВП и зарплаты, но тут случились коронавирус, ограничения илокдауны со всеми вытекающими.

У Болгарии 72-73 % ВВП формировалось за счет сферы услуг. И услуги, естественно, намертво зарубили. А с компенсациями для бизнеса и всего стального дела шли по двойным и тройным стандартам. То есть если для Швейцарии, Германии, других стран Западной Европы деньги были (хотя их тоже было недостаточно, они были сильно недовольны), то для стран Восточной Европы и для Болгарии в частности все это было крохами и ошметками от того, что давалось другим странам. Бизнес, естественно, погибает. Социальное напряжение выливается в адрес того, кто у руля. Пламен Пасков, политолог (Болгария)

Коррупция,бюрократия,низкий уровень доверия к судам

Новому правительству предстоит решить очень многое. Ведь Болгария по всем статьям - самая бедная страна в ЕС, бичем которой является еще и коррупция.





По мнению аналитиков, наиболее коррумпированы в Болгарии органы государственной и местной власти. Именно это, а также бюрократия, нестабильная нормативная база и низкий уровень доверия к судам сдерживают приток частных инвестиций.



Приток иностранных инвестиций уменьшился в силу того, что они не окупаются. В Болгарии нет сильных производств и предприятий. Само же население не имеет достаточного желания трудиться на благо развития страны, так как продолжавшийся затяжной кризис стал не вызовом для преодоления, а средой обитания, к которой граждане уже привыкли. Артем Деев,руководитель аналитического департамента брокерской компании Amarkets



По поводу коррупции грозят пальцем Болгарии и еврочиновники. Ведь их болгарские коллеги умудрились воровать даже у самого Брюсселя. За последние годы Еврокомиссия выделила морской и речной отрасли Болгарии 113 млн евро. Деньги политики распилили через Агентство рыбной ловли и аквакультуры. Найти их не могут до сих пор.

У Борисова и его партии были очень теплые отношения с прежней Еврокомиссией. И даже персонально с ее председателем. Там очень хорошо знали, что в Болгарии деньги пилят, но это было некое самостоятельное действие Борисова и его команды. Они делали это вместе с еврочиновниками. И все знали об этом. Иво Христов, политолог (Болгария)

Вхождение в ЕС болгарским мафиози подарило еще один бизнес: через "ручных" чиновников они незаконно продавали гражданство Болгарии, что давало право жить и работать на территории Европейского союза. Около 6 тыс. долларов - и граждане Украины, Молдовы, Македонии становились "настоящими европейцами". Сможет ли новая власть побороть коррозию общества, пока никто не уверен.

Все ответы партии "Продолжаем перемены" на проблемы болгарского общества (будь то состояние системы здравоохранения, образования или энергетики), начинаются с красивых слов о нулевой коррупции или нулевой терпимости к мздоимству. При этом сколько-нибудь внятная социальная программа у партии отсутствует, а развитие экономики она планирует обеспечивать через стимулирование инвестиций и создание благоприятных условий для бизнеса - неочевидный выбор для страны, которая находится на последнем месте в ЕС по уровню доходов на душу населения, и где социальное неравенство в последние десятилетия стабильно растет при попустительстве со стороны государства. Александр Дунаев, политолог (Россия)

Брюссель спасет?..

Чтобы вернуть страну хотя бы на уровень развития времен социализма, нужно сделать многое. Угробили промышленность, машины не выпускают, хотя в конце 1980-х в Болгариидаже разработали несколько суперкаров. Также лихорадит главный актив страны Варненский судостроительный завод.





Брюссель спасет? Возможно. Вот только София обращается к Москве с просьбами сделать скидку на газ. "Северный поток - 2" болгары тоже поддерживают.

По просьбе руководства Болгарии "Газпром" снизил цены на голубое топливо примерно в два раза по сравнению с тем, за сколько продают остальным европейским странам. Хорошее подспорье, еслиучесть что газ в ЕС на вес золота - почти 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Болгария (хотя реально и не может быть по бухгалтерским расчетам) является монетарно самой бедной страной Восточной Европы. Она оплачивает свои взносы в ЕС и получает меньше, чем отправляет. То есть Болгария по сути является донором, в том числе финансовым, потому что это колония. А колонию принято грабить, унижать, принято выжимать из нее соки, а не развивать. Пламен Пасков, политолог (Болгария)