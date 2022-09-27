Война-недопонимание? США, объясните!

Продолжаем рассказывать о преступлениях США по всему земному шару. На этот раз расскажем про Азию - регион, в котором и по сей день ощущаются последствия разносчиков демократии. Первые на очереди Филиппины.

Как только страна попыталась получить независимость от Испании, США уже были тут как тут. Вашингтон видел в островном государстве стратегическую возможность закрепиться в Азии, ну и решить финансовые вопросы. Крупному капиталу в границах США стало тесно. А потому экспансию называют и торговой, и экономической, и политической.

В американской хронике официально эту войну называют "недопониманием", ведь США выкупили Филиппины у Испании за 20 млн. долларов. Но до этого американцы помогали Маниле, столице Филиппин, в борьбе против испанских колонизаторов, якобы безвозмездно и не претендуя на суверенитет острова.

Филиппинцы считали американскую помощь добровольной и безвозмездной, но Вашингтон все видел иначе. В августе 1898 года США создали на Филиппинах военную администрацию. Филиппинцы же осенью провели выборы и приступили к формированию собственных органов власти, но мнение населения "ястребов" уже не волновало. В начале января они публично заявили об установлении американского суверенитета над Филиппинами.





Отношения в миг испортились, а боевые действия начались через месяц. Война обошлась Вашингтону в солидные по тем временам 600 млндолларов. Боевые потери - более 6 тыс. солдат. Убийства, изнасилования и казни - далеко не полный арсенал американских интервентов. Они жгли деревни и убивали местных жителей десятками тысяч.



Филиппины - это не только пример жестокого поведения и жестокой политики по отношению к людям, но и пример манипулирования чужим правительством. Отличает филиппинскую ситуацию от южнокорейской и южновьетнамской то, что США не просто вторглись в эту страну, они сделали ее своей колонией, классической колонией в европейском смысле. Буквально захватили территории, которые использовали в своих собственных целях. Владимир Киреев, политолог (Россия)

Отдельные автономные права государство получило лишь в 1935 году. Спустя еще 10 лет Манила обрела независимость, но с американским влиянием и военной базой. Ситуация изменилась лишь спустя долгие 70 лет. В 2016 году президентом страны стал Родриго Дутерте,который заявил: "Лучше буду дружить с Китаем и Россией, чем остальным миром".