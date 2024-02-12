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Как нейросети помогают стать президентом и какие профессии захватывает искусственный интеллект - смотрите в "Понятной политике"
Дипфейки представляют серьезную опасность для истины. Ими же пользуется политическая верхушка Запада и сателлитов. Почему это самая опасная угроза для правды? Где нейросети едва не сорвали выборы, а где помогли стать президентом?
Какие профессии может "похоронить" искусственный интеллект, когда ждать цунами дезинформации и самое главное - как распознать цифровое вранье? Об особенностях поддельного мира смотрите 12 февраля в "Понятной политике" после "Панорамы".