Сегодня Центризбирком Беларуси зарегистрировал кандидатов в верхнюю палату парламента - Совет Республики. Голосование по претендентам на места сенаторов пройдет в день выборов, 7 ноября, на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня и Мингорсовета. Как ожидается, состав Совета Республики заметно обновится: например, в Могилевской области среди кандидатов нет ни одного человека, который ранее работал бы в парламенте.





Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей

Параллельно продолжается регистрация претендентов в Палату представителей. Депутатами пожелали стать 703 человека. Самый большой конкурс - в Минске, более 8 выдвиженцев на место. После 17 октября Центризбирком объявит окончательные цифры, сколько кандидатов будут бороться за депутатское кресло в парламенте.

Причины отказа в регистрации