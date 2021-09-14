Как Польша убивала белорусскую нацию: репрессии, нищета, голод и аресты в Западной Беларуси 1921-1939 годов

Уничтожить нацию, а несогласных - в тюрьму и даже концлагерь. Что происходило в Западной Беларуси "за польским часам". Как опустошали белорусов и экономически, и ментально. И почему 17 сентября - одна из ключевых дат нашей истории.

В очередном выпуске "Понятной политики" обсудим новый для нашей страны праздник, который имеет четкие исторические корни и который напоминает белорусам, какой долгий и сложный путь проделала нация на пути к своей независимой и крепкой стране. О том, что такое День народного единства, почему именно 17 сентября и почему польского нам больше не надо - только факты, а выводы делать вам.

Как Польша отреагировала на новый государственный праздник в Беларуси

В Беларуси нет религиозной розни, никто не преследуют по языковому принципу, отсутствует как явление и расизм. Нам это может показаться чем-то естественным, но многие страны часто страдают из-за отсутствия толерантности. И порой довольно серьезно. В этот водоворот пытались втянуть и Беларусь в 2020 году. Особо старалась Польша. Помните эти вбросы, что, мол, Гродненская область исторически польская? Отдельные СМИ не стеснялись идти на откровенные провокации дабы подогреть ситуацию.





Польские аппетиты и мечтания всем давно хорошо известны. Равно как и имперские амбиции от моря до моря, где соседи это исключительно подданные, а доминирование - основа идеологии. В июле 2020-го известный польский философ и историк так сформулировал польский взгляд на исторический самообман: "Вместо тогочтобы учиться на ошибках, мы упорно в них вязнем".







Тому есть весьма яркий исторический пример, который едва не повлиял трагически на всю историю Беларуси. Об этом поговорим чуть позже.

В МИД Польши возмутились установлением нового государственного праздника в Беларуси - Дня народного единства - в честь присоединения польских земель в 1939 году… По мнению польской стороны, установление Дня национального единства в честь факта включения Беларуси в состав СССР является прославлением советского наследия и попыткой отрезать Беларусь от ее истинных корней. А пока реакция Варшавы на наш новый государственный праздник

Посмотрите на короткое заявление МИДа и снова перечитайте мнение Анджея Валицкого.

Во-первых, не Варшаве нас учить, когда и что праздновать. А во-вторых, истинные корни это явно не агрессивная страна с комплексом былой славы.

По факту, 17 сентября 1939 года - это воссоединение земель западной и восточной Беларуси. Страна, семьипочти 20 лет жили порознь. Очевидцы польского правления вспоминают те времена как самые смутные на белорусских землях за долгие века.

Как из белорусов пытались сделать поляков

Получается крайне любопытно: к моменту заключения Рижского договора 1921 года, который разделил Беларусь на две части,Польша была номинальным государством. На помощь пришла уже советская Россия. В одно время даже Варшава и Москва заключили торговые соглашения, но те самые фантомные боли не давали полякам покоя. Они хотели все и сразу - земли, которые потеряли 150 лет назад. Началась война.

При этом Польша стала государством, в котором сами поляки составляли только 64 % населения. И Варшава приняла решение увеличить этот процент, то есть запустить принудительный процесс полонизации, или ополячивания.



Поляки не воспринимали белорусов как нацию, а в 1934 году польский министр иностранных дел Юзеф Бек заявил, что страна отказывается от гарантий по охране прав национальных меньшинств. У православных стали забирать храмы и переделывать их в костелы. Белорусское духовенство стало попросту исчезать, как и язык - закрывали гимназии и учительские семинарии. Поляки считали, что белорусам письмо и чтение ни к чему.

Печальный результат подобного отношения - через пять лет в Западной Беларуси вообще не осталось белорусских школ, а треть населения была безграмотной, не умея ни читать, ни писать. И это не считая переименования улиц и городов, запрета белорусских газет книг и даже народных развлечений. Подрывными могли считаться песни на народных гуляниях или во время застолий.

То, что идет целенаправленное уничтожение нации, никто особо не скрывал.

13 октября 1937 года полесский воевода Вацлав Костек-Бернацкий заявил: "Полесье должно стать польским, несмотря на местный говор и вероисповедание громадного большинства жителей". Поветовым старостам было предписано признавать местное население исключительно польским. В 1937 году бюро исследований Виленско-Новогрудского округа лагеря национального единения предлагало выработать "рациональные методы" национальной ассимиляции. Белорусы не признавались отдельным народом, считались ответвлением польского, им предписывался латинский алфавит.



Репрессии, аресты, концлагерь...

В таких условиях жесткого прессинга по всем направлениям приходилось защищать себя самим. Ну или хотя бы пытаться, насколько это было возможно при таком окружении. И вот здесь коснемся столь любимой поляками темы политзаключенных. Неугодных белорусских политиков сурово преследовали.

Уже в 1923 году - спустя менее двух лет с момента подписания Рижского договора - Варшава посадила за решетку по политическим мотивам более 3 тыс. человек.

Административно-полицейские власти преследовали всякую гражданскую активность, идеологическое инакомыслие, проявление национального самосознания западно-белорусского населения путем штрафов, арестов, карательных экспедиций, пацификаций (превентивного усмирения), массовых судебных и политических процессов. Тысячи коммунистов, комсомольцев, беспартийных активистов из рабочих, крестьян, прогрессивной интеллигенции были брошены в тюрьмы.



Но и это не идет ни в какое сравнение с местечком Береза-Картузская. Там поляки умудрились создать концлагерь со всеми вытекающими последствиями.

Факт Концлагерь Береза-Картузскаяисторики называют одним из самых жутких за всю историю XX века. Поляки называли его "лагерь изоляции". Только с 1934 по 1939 год через его жернова прошли 10 тыс. человек. Эксперты удивляются, насколько жестокими были методы издевательств над людьми - узников пытали и мучали, но специально не убивали, чтобы повторять пытки вновь и вновь.

Вот что говорил о подобных местах председатель Совета министров Польши в 1934-1935 гг. Леон Козловский:"Места изоляции будут иметь очень тяжелый, суровый режим и не будут ничем иным, как только орудием суровой и карающей руки государства".

Полицаи в концлагере не чурались даже самых бесчеловечных методов. Выжившие рассказывали, как их просто ночью могли избивать до полусмерти, а потом в чувства приводили ледяной водой, чтобы снова избивать. Также "любезно" обходились и с женщинами.

В нашей партии было всего 90 женщин, в основном комсомольского возраста. Перед воротами концлагеря всех нас выстроили по двое в ряд и пропустили за воротами до большого трехэтажного здания сквозь двойной строй полициянтов с дубинками. Несколько странный вид избиения был для нас неожиданным и ужасным. Каждый полициянт старался обязательно ударить проходящую жертву дубинкой по голове или по спине. Особенно сильным истязаниям подвергались упавшие. То же самое происходило и на лестницах здания до третьего этажа. Из воспоминаний бывшей узницы В. Г. Искрик



Насилие, грабежи, обнищание людей...

На бесцеремонность и жестокость поляков намекали еще события военного 1919 года. Насилие, террор против мирного населения, разрушениежилых домов - подобные случаи фиксировались неоднократно. Только за лето-осень оккупационные польские войска вывезли с территории Беларуси 6 тыс. вагонов награбленного (в основном продовольствие) в то время как во многих уездах свирепствовал голод.



Как только польские оккупанты приходили, в школах тут же вводился польский язык, белорусские и русские учителя под предлогом борьбы с коммунизмом увольнялись, а написанные на белорусском языке заявления жителей властями не принимались. На территории Гродненской губернии оккупационные власти заставляли население документально свидетельствовать о своей принадлежности к польской национальности и желании быть подданными Польши. Только при этом условии остро нуждающиеся крестьяне могли рассчитывать на получение помощи с продуктовых складов. Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси

А ведь мы еще не коснулись темы экономической эксплуатации Беларуси. После присоединения в Польшу активно вывозился урожай, вырубалась Беловежская пуща. Кстати, поляки и сегодня промышляют примерно тем же. Природные ресурсы, лошади - грабеж возвели на национальный уровень.

Хочешь собирать грибы или ягоды - покупай билет. Хочешь рыбачить - тоже заплати за квитанцию. В случае нарушения - неподъемные штрафы. Словом, ограничения на каждом шагу. Поляки рассматривали белорусскую землю как аграрно-сырьевой придаток и рынок дешевой рабочей силы. Никто и ничего не собирался на ней развивать. Землю раздали крупным помещикам, людям приходилось батрачить на них за копейки, в итоге большинство крестьян попросту обнищало.

Значительная часть населения Западной Беларуси занималась сельским хозяйством. Однако малоземелье и сохранение феодально-крепостнических пережитков основной вид деятельности практически уничтожили.

Тяжелые условия и безработица вынуждали крестьян выезжать на заработки в страны Америки и Европы.



Был даже план "Перспективы внутреннего осадничества". Смысл его предельно прост - заселить плодородные земли польскими колонистами, а белорусов обменивать на пленных поляков.

1939 год - Западная Беларусь вздохнула с облегчением

Вполне понятно, почему белорусские крестьяне польскую власть, мягко говоря, признавать не спешили. А события 1939-го и вовсе показали, что Западная Беларусь, наконец, вздохнула с облегчением.

Большая часть населения Западной Беларуси не отождествляла себя с польским государством и его правящим режимом. И когда 17 сентября 1939 года границу перешли 200 тыс. 802 советских солдата и офицера, то же самое большинство западных белорусов воспринимало тогдашние события как акт исторической справедливости, встречало Красную Армию как освободительницу от национального гнетацветами и хлебом-солью.



Белорусам не давали учиться, загоняли в концлагерь, ущемляли в правах и фактически лишили национальной интеллигенции. Вот такое насаждение польской культуры. Это об этих "истинных корнях" говорил польский МИД в своем заявлении?



Беларусь - не "восточные крессы" (что в переводе с польского означает "окраина", как западную территорию нашей страны любят называть поляки). Сегодня это суверенное государство, и в нем немало жителей, которые прекрасно помнят тот день - 17 сентября 1939 года - и почти 20 голодных лет, которые были до этого.

"Рубеж" - фильм о том, как Беларусь шла к воссоединению

Дабы комплексно и в деталях рассказать вам о сложных и тревожных моментах нашей истории, Агентство теленовостей подготовило серию видеофильмов "Рубеж". Работа масштабная: десятки интервьюеров, папки архивных документов, сотни километров пути, историки, эксперты, местные жители, натурные съемки. Автор трилогии Елена Бормотова поделилась своими эмоциями.

В фундаментальной трехсерийной работе с 15 по 17 сентября после "Панорамы" мы проследим весь путь Беларуси к воссоединению. Поверьте, вопросов, почему 17 сентября это важный праздник, точно не останется.

Нам же остается проложить мостик в день сегодняшний и добавить простую истину, которую порой забывают. Суверенитет стоит дорого, и сегодня немало охотников его заполучить.

Напоследок еще одна цитата Анджея Валицкого о Варшаве и ближайших соседях. Это интервью известный польскийисторик дал в июле 2020 года:

Мы не можем по-партнерски договориться не только с русскими. С украинцами, белорусами, литовцами тоже не можем. Мы продолжаем относиться к ним потребительски, с позиций превосходства, патерналистски. Они это чувствуют, видят, слышат. А нас не хватает хотя бы на один добрый жест. Даже когда после катастрофы самолета русские вели себя сердечно, с сочувствием, доброжелательно. Мы обманываемся как мало кто в мире. Мы лжем о себе и других. Поэтому мы не способны на серьезный разговор или мысли. В1930-х годахв западно-белорусских землях большая часть крестьян жила за чертой бедности

Вот такие рассуждения и вот такие факты. Выводы делайте сами.