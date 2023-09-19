Польский МИД оказался замешан в крупной афере: через подставную фирму визами из-под полы торговали в посольстве Польши в Беларуси. Антимигрантская истерия, как оказалось, была всего лишь прикрытием.

Как Польша заработала миллионы на мигрантах, разбиралась Мария Петрашко.

В сентябре 2023 года информационное поле разразила новость об отставке Петра Вавжика, известного как замминистра иностранных дел Польши. А на деле же крупного махинатора и коррупционера. Пан Вавжик, он же замглавы МИД Польши, он же куратор консульского направления, крышевал, например, визовый центр в Лодзи (да и не только), выдававший визы гражданам не менее 20 стран. Как оказалось, из-под полы. Схема визовой аферы была довольна незамысловата: электронная система подачи заявлений предоставляла привилегированный доступ заявителям, которые пользовались помощью определенных рекрутинговых компаний. Зачастую на сайте посольства записаться на подачу документов было невозможно, потому что за считанные доли секунд после начала записи свободных мест уже не было - их отдавали частной фирме. Как раз эти компании и были в связке с польскими консульствами. Через кассу подельники-дипломаты не получали ничего. А через подставные фирмы-помощники откаты докатывались аж до Варшавы. За внеочередное предоставление рабочей визы четкая такса - $4-5 тыс. с человека. Какова цена вопроса, если, по словам поляков, за пару лет они выдали полмиллиона виз только в Беларуси? Если говорить об остальных странах, только по приблизительным подсчетам, благодаря махинациям Вавжика более 350 тыс. мигрантов смогли получить польские визы.

Депутаты сейма от оппозиции после посещения МИД заявили, что "за последние три года с нарушением правил, возможно, было выдано до 350 тыс. виз людям из азиатских и африканских стран".

В напряженной предвыборной борьбе в Польше оппозиция в последние дни получила весомый козырь. Газета Rzeczpospolita впоследствии сообщила, что за день до увольнения П. Вавжика сотрудники Центрального антикоррупционного бюро явились в министерство, чтобы конфисковать электронное оборудование, которым пользовался заместитель министра.

Махинатора Вавжика вычеркнули из избирательного списка правящей польской партии "Право и справедливость". Оно и понятно. Никто не желает числиться подельником в канун парламентских выборов. Но Вавжик уже успел подставить своих главарей. Ведь именно в момент предвыборной гонки, когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проведет референдум по миграционным реформам Евросоюза, на котором избирателей якобы спросят, готовы ли они принять "тысячи нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки". Пан Вавжик выдает визы этим самым сотням тысяч мигрантов из абсолютно разных стран - от Латинской Америки, Африки до Ближнего Востока.

"Не только Индия, Уганда и Кения. Появляются все новые документы, ставящие под сомнение правительственную версию - в МИД (Польши) поступила информация от американских спецслужб о массовой переброске мигрантов из Грузии через Мексику с польскими рабочими визами", - оппозиционная пресса трубила о "визовой мафии".

Одной рукой бьют мигрантов и якобы спасают поляков от потоков беженцев, а другой рукой зарабатывают на потоках переселенцев. Думаете, польские власти реально могли не заметить сотни тысяч мигрантов? Думаю, если бы их провез какой-нибудь Вавжик из другой политической партии, его бы сразу прикрыли.

И эти коррупционеры обвиняли Президента Беларуси в якобы гибридной атаке и использовании миграционных потоков против Польши?

Развязать антимигрантскую истерию, ввести учет числа мигрантов, заработать миллионы на визах и, наконец, объявить референдум по миграции. По сравнению с ними Лукашенко - любитель. Д.Туск

Но польское правительство всячески пытается преуменьшить масштабы коррупционного скандала.

Нет никаких доказательств того, что П. Вавжик, втянутый в скандал с получением виз за деньги, совершил преступление. Збигнев Зебро, министр юстиции Польши