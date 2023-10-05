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Как поляки относятся к референдуму и вопросам, на которые им предстоит ответить 15 октября
Оппозиция в Польше выступает категорически против референдума, обвиняя правящую партию "Право и справедливость" в демонизации мигрантов и замазывании других важных проблем. Так зачем все-таки ПиС вопрос о стене, ведь когда ее строили, мнения поляков никто не спрашивал. Ответ на этот вопрос в ток-шоу "Речь Посполитая IV. Реванш" дал главный редактор портала STRAJK.EU Мачей Вишневский.
Европейская миграционная политика потерпела крах. Я все же думаю, что людей надо принимать. Мы не имеем права их выталкивать, как делаем это сейчас. На референдуме этот вопрос был поставлен, и ПиС надеется, что референдум даст им аргумент, которым они будут "размахивать" в Европарламенте.
Согласно опросу Rzeczpospolita RMF FM, половина избирателей Польши не хочет принимать участие в референдуме, который назначен на тот же день, что и выборы.
Возникает вопрос: зачем вообще нужен этот референдум? Цель одна - превратить парламентские выборы в референдум по поддержке ПиС. Ты голосуешь за эти вопросы, значит голосуешь за программу партии. То есть ты должен по итогу проголосовать за ПиС. Но не факт, что люди, которые проголосуют за эти вопросы, поддерживают партию. Против миграции 60 % поляков, но не все поддерживают "Право и справедливость".
В Польше второй год подряд наблюдается большая инфляция. И тут для политического пиара нужен образ врага, на которого можно спихнуть и инфляцию, и все другие провалы правящей элиты. Однако этот план, похоже, не сработал, потому что нынешняя электоральная кампания еще больше раскалывает польское общество.
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