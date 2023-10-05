Как поляки относятся к референдуму и вопросам, на которые им предстоит ответить 15 октября

Возникает вопрос: зачем вообще нужен этот референдум? Цель одна - превратить парламентские выборы в референдум по поддержке ПиС. Ты голосуешь за эти вопросы, значит голосуешь за программу партии. То есть ты должен по итогу проголосовать за ПиС. Но не факт, что люди, которые проголосуют за эти вопросы, поддерживают партию. Против миграции 60 % поляков, но не все поддерживают "Право и справедливость".

Петр Петровский, политолог