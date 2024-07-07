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Как проходили официальная часть и закулисье церемонии поднятия флага Беларуси у здания Секретариата ШОС в Пекине
Мир вступает в новую фазу турбулентности и трансформации. Шанхайская организация сотрудничества должна взять на себя ответственность за поддержание безопасности. Это отмечено на церемонии поднятия флага Беларуси у здания Секретариата ШОС в Пекине с участием генерального секретаря ШОС и министра иностранных дел Беларуси.
Корреспондент АТН Виктория Сенкевич следила за церемонией и закулисными приготовлениями. Кто отвечает за музыкальное сопровождение и чем угощают высоких гостей? Подробности из Китая.
Перспективы Евразии
В Секретариате ШОС не только угощают нашим, родным, но и звучат белорусские напевы.
Денис Скляров рассказал, что будет в программе: "Мы взяли для этого события старинную музыку, немного поиграем. Потом китайскую надо обязательно, все-таки мы в гостях. И есть еще переложение белорусских танцев".
Музыкальная семья Ермолаевых и Скляровых соглашается сыграть "Лявониху" специально для корреспондентов АТН. Мотивы же церемонии в Секретариате ШОС более чем серьезные.
Присоединение Беларуси позволит нам лучше использовать преимущества нашей организации и совместно преодолеть вызовы и угрозы в международной повестке. Мы уверенно идем вперед рука об руку и создаем лучшее будущее для ШОС
Шанхайскую площадку Беларусь уже успешно используют для донесения своей позиции по международной и региональной повестке. Мы ратуем за развитие большого Евразийского партнерства, сопряжение форматов ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, обеспечение продовольственной, ядерной, кибербезопасности.
Это с нашей подачи создан центр трансфера технологий государств – членов ШОС в КНР, эксперты Организации обсуждают международную безопасность, есть планы по созданию Центра информационной безопасности ШОС. Поддерживаем и появление новых транспортных коридоров на карте мира.
В Астане на неделе еще раз звучало, что нужно заставить Запад отложить "долларовую" дубину. Да и язык ультиматумов пора забывать.
С моей точки зрения, главным сигналом всему миру является то, что миру одностороннего диктата приходит конец, и как раз и глобальный юг, и Центральная Азия объединяются на выработке общей стратегии международной безопасности, в том числе противодействия незаконной санкционной политике и разработке новых форм взаимодействия как в научном, так и в промышленном торговом потенциале.
Наша страна для шанхайской семьи - это и география, и большая политика. Европейская опора для евразийской структуры. Голос Беларуси в ШОС всегда звучал громко. А сейчас наш флаг - первый в ряду "десятки". Это и честь, и большая ответственность.
С приемом Беларуси в ШОС Организация приобрела некий трансрегиональный характер. Это первое государство в европейской зоне. И мы с учетом задач перед ШОС и будучи успешными в реализации некоторых из них - продовольственная безопасность, политическая, вопросы кибербезопасности - можем помочь своими экспертами и мероприятиями и усилить работу в целом организации. Кроме того, это показатель для других стран Европы, что в ШОС можно вступать. И ШОС - это уже организация, направленная в будущее, которая дошла и до границ Европейского союза. И когда придет время, а оно придет, я уверен, что дорожкой Беларуси кто-то воспользуется тоже.
Ну и некоторым к словам Беларуси следует прислушаться. Тем более, сделать это совсем легко, мы ведь рядом. И в Пекине тоже. И если присмотреться: флаги ШОС как-то повыше европейских.
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