Как проходили официальная часть и закулисье церемонии поднятия флага Беларуси у здания Секретариата ШОС в Пекине

С приемом Беларуси в ШОС Организация приобрела некий трансрегиональный характер. Это первое государство в европейской зоне. И мы с учетом задач перед ШОС и будучи успешными в реализации некоторых из них - продовольственная безопасность, политическая, вопросы кибербезопасности - можем помочь своими экспертами и мероприятиями и усилить работу в целом организации. Кроме того, это показатель для других стран Европы, что в ШОС можно вступать. И ШОС - это уже организация, направленная в будущее, которая дошла и до границ Европейского союза. И когда придет время, а оно придет, я уверен, что дорожкой Беларуси кто-то воспользуется тоже.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси