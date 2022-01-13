Как развивались события в Казахстане - рубрика "Площадка" с места событий

На улицах творилось беззаконие, которое спонсировалось иностранными кураторами. В южной столице Казахстана от рук бандитов и мародеров потерпели более тысячи магазинов, кафе, ломбардов и банков. Никто из пострадавших не понимает, как такие "мирные" протестующие могли наломать столько дров! Момент, когда обычное недовольство перерастает в нечто большее, пахнущее порохом и большими деньгами, обычно никто не замечает. Зато этот момент всегда вовремя ухватывают те, кто набивает карманы позже на руинах тлеющей страны с недоумевающими жителями. Как так получилось быть обманутым по своей воле? Рубрика "Площадка" от Людмилы Гладкой с места событий (видео).