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Как создавалась ШОС, в чем ее отличие от НАТО и что делает слабее стены однополярного мира
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня постепенно набирает вес на глобальной карте. Аббревиатура звучит все чаще, состав участников становится все больше. Изначально региональная организация сегодня стала универсальной и одной из самых крупных в мире: и деятельность, и география носят очень широкий охват. И по динамике развития подобных объединений ШОС также в числе лидеров.
Организация была создана 15 июня 2001 года. Но работа и формирование первых контуров начались еще на 5 лет раньше.
Пятерка подписала соглашение о взаимном сокращении вооружений в районе границы, за два года сформировала нормативно-правовую базу для дальнейшего укрепления безопасности, после к процессу добавился Узбекистан и на момент создания в организации было уже шесть партнеров.
На текущий момент в составе ШОС 10 стран. Именно Беларусь стала 10-м участником. До этого туда вошли Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
Помимо постоянных членов у Шанхайской организации есть два наблюдателя - Афганистан и Монголия, еще восемь стран подали заявку на получение этого статуса, и 14 диалоговых партнеров, которые активно работают с объединением. Сред них Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Катар и ОАЭ.
Страны ШОС занимают четверть территории планеты, там проживает почти половина населения мира, в них сосредоточена треть мирового ВВП. Суммарный ВВП всех стран - участников организации превысил 24 трлн долларов. При этом подписан 51 международный договор, что к 2035 году приведет к росту до 30 трлн долларов ВВП.
От такого масштаба у Запада уже давно аллергия. Чем крепче ШОС, тем слабее стены однополярного мира. Об этом на саммите в Астане говорил и белорусской лидер.
Порой ШОС почему-то начинают сравнивать с НАТО. Абсолютно напрасно. Уставной документ организации - это хартия, в ней 26 статей. Главные цели выглядят следующим образом:
Еще один важный пункт в жизни ШОС - организация не имеет атрибутов военного блока. Пока Вашингтон и его вассалы окунают планету в пожар конфликтов, подогревают и обостряют конфликт в Украине и в целом толкают мир в пропасть, в клубе ШОС полярно иные задачи. Здесь постоянно говорят про взаимное уважение и созидание, про укрепление доверия, ориентир на многополярность, справедливость, соблюдение международного права. ШОС уже сегодня претендует на статус ведущего гаранта безопасности в Евразии.
ШОС позиционирует себя как новая модель регионального сотрудничества. Отказ от менталитета холодной войны и политики силы. Стремление показать, что можно создать новую форму и культуру межгосударственных отношений. На основе стабильности и конструктива. Страны ШОС не участвовали в совместных военных операциях, не формируют общий оборонный бюджет, не вводят единые стандарты для вооружения.
Главное стремление ШОС - оградить свое пространство от новых вызовов и угроз. В то время как НАТО - это конфронтация, глобальная экспансия и бесконечные войны, последствия которых мы знаем отлично.
Почему ШОС - ШОК для Запада. Организация взаимного уважения привлекает все больше партнеров. Будет ли там своя валюта и система расчетов? Какова выгода Минска в этой организации и в каких проектах теперь Беларусь сможет полноправно участвовать, смотрите в "Понятной политике".
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