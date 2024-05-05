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Деньги и карьера вместо трибунала и правосудия - как США спасали нацистов

Как США спасали нацистов? Деньги и карьера вместо трибунала и правосудия. Сотни ученых на службе Белого дома. Почему преступники Третьего рейха стали большим бизнесом и большой политикой.

Фальшивые биографии и секретная программа переселения. Циничная охота за умами ради мирового господства - смотрите в "Понятной политике" 6 мая после "Панорамы".

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