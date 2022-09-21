Как США устроили госпереворот на Гавайях, а потом просто извинились

Свержение власти, массовые убийства, военные операции и госперевороты - все эти грязные и агрессивные действия давно стали абсолютной нормой для США.Ни одна нация не пролила столько крови по всему миру, как эти "дружные ребята".Одной из первых целей по завоеванию для США были Гавайи.



Изначально этот остров позиционировалсебя как независимый архипелаг, но Вашингтону очень нравилось его расположение - государство открывало прямой путь в восточную Азию. Сначала с королем гавайских островов заключили торговые соглашения, а затем тот пришел в немилость.

В 1887 году США совершили государственный переворот, устроили путч и силой вынудили короля подписать "Конституцию Штыка" - она лишала монарха почти всех полномочий, а 75 % населения - избирательного права.

Непокорные гавайцы несколько раз пытались отменить столь ненавистные законы, но их уже никто не спрашивал. 4 июля 1898 года американский Сенат утвердил присоединение архипелага к США в качестве "территории" (так ее обозначили в Резолюции Ньюлендса). Сенаторы в те годы в открытую называли Гавайи опорной базой для военных целей.

Факт Только в 1959 году Гавайи получили статус штата, и то, потому что там находилась знаменитая база Перл-Харбор. Местному населению до тех пор было запрещено голосовать и занимать высокие посты. Однако в 1993 году произошло удивительное: США извинились перед гавайским народом за свержение власти почти 100 лет назад.

23 ноября 1993 года была принята так называемая "Резолюция извинений". В документе правительство США признает, что гавайцы "открыто не отказывались от своего правительства и независимости". Однако формальное "простите" не имело под собой силы, в 2015 году общественные организации Гавайев подали петицию в ООН с просьбой признать незаконность аннексии островов и предоставить им право на самоопределение. Петицию отклонили.