Как украинцы оказались подопытными кроликами в руках Вашингтона

Не только территория Украины была полигоном для биологических экспериментов, но и украинцы, сами того не зная, оказались подопытными кроликами в руках Вашингтона. Как киевские власти бесплатно отдали страну для экспериментов и оплачивали разработки американских фармкомпаний - анализировала Мария Петрашко (видео).