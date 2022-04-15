Как уничтожали Румынию, Югославию, Сирию и Ирак - самые циничные провокации Запада, унесшие тысячи жизней мирных людей

От событий в Румынии в 1989 году и развала Югославии до пробирки Пауэлла и событий в Буче. Как создавались кровавые спектакли и постановочные ролики. Как фейки становились поводом для нападения на суверенную страну, как создавались хаос на заказ и самые громкие провокации в мировой политике. Обо всем этом - в новом выпуске "Понятной политики".

Кадры из украинского города Буча стали поводом для серьезных обвинений России, очередного санкционного залпа и много чего еще.Но слишком много факторов говорит о том, что все не так однозначно. И слишком много схожих историй мы уже видели в разных странах, когда запланированный хаос служит конкретной цели или предлогом. Показательные провокации, жертвы, герои, злодеи… Судьбы людей - как разменная монета в большой политике.

"Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче. Во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва", - это ветеран американской дипломатии Джек Мэтлок так пытается образумить американскую публику. Ему ли не знать, что бывает, когда обвиняют в геноциде и всех смертных грехах и для чего порой создают страшные декорации.

События в Буче сразу же сравнили с печально известной резней в Сребренице во время югославских войн. Считается, что это был самый кровавый эпизод в истории после Второй мировой войны, в котором далеко не все так однозначно, как подает это Запад.

Кровавые спектакли в Сребренице

11 июля 1995 года армия боснийских сербов взяла под свой контроль сребреницкий анклав. Утверждается, что были убиты около 8 тыс. мирных людей. Западный мир ответил на это бомбардировкой сербских объектов, назвав это операцией "Обдуманная сила".

Историки полагают, что это была провокация со стороны голландских миротворцев, которые должны были обеспечить в Сребренице безопасность. Территория была одной из так называемых зон безопасности ООН, хотя по факту это были опорные пункты боснийской армии, воевавшей против Сербии. А любые попытки сил Белграда войти в эти демилитаризованные территории жестко пресекались голландскими миротворцами.

Резня же произошла как раз во время попытки боснийской армии прорваться к городу Тузла. Сербы отбились, и в ход пошли медиатехнологии. Сребреницу раскрутили до "военных преступлений".

Жертвы считали так: к количеству реальных погибших во время боестолкновений (это около 2 тыс.) прибавили тех, кто просто пропал без вести - получилось 10 тыс.

Правда, в 1997 году 3 тыс. человек из списка погибших пришли на голосование на выборах в Боснии... Реальное число жертв не расследовано и не подсчитано до сих пор.





Мы видим, что для красивой, условно красивой картинки для CNN, BBC и других западных медийных гигантов использовались реальные убийства (это было в Югославии), но выдавалось это за убийства, совершенные подразделениями сербской армии либо сербских спецслужб. И тем самым у западной аудитории создавалось ощущение, что во всем этом, во всей этой резне, во всех антигуманных операциях виноваты как раз сербские военнослужащие. Алексей Авдонин, аналитик БИСИ (Беларусь)

Историки до сих пор спорят, стоило ли давать тому событию статус "геноцида", ведь количество жертв точно неизвестно, как и не установлена вина официального Белграда, только отдельных генералов. К тому же, по мнению многих экспертов, сам югославский конфликт готовился извне не один год. Каток по развалу государства управлялся сценаристами из Вашингтона.

Серия локальных войн на постюгославском пространстве - это сплошная цепь провокаций, фальсификаций и глобальной кампании по демонизации сербов. Анна Филимонова, кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета

Потому вовсе не удивительно, что с первых дней югославской истории западные СМИ активно стали заниматься демонизацией сербов, выставляя их агрессорами. Акты насилия и убийства совершались с обеих сторон - война есть война. Но в западных СМИ картина исключительно однобокая.

Почему-то каждый раз, когда происходил какой-то инцидент, на место событий приезжали представители западного телевидения и информационных агентств. Кто-то предупреждал журналистов, и они заранее были готовы передавать материалы о мнимых зверствах сербов.

Параллели между Бучей и Сребреницей напрашиваются сами собой. В Сребренице тоже сразу же во всем обвинили сербскую армию. Там тоже публиковали спутниковые снимки объектов, где якобы проходили расстрелы. Но геноцид в отношении 8 тыс. человек, заявленный с американской трибуны, до сей поры не смогла доказать ни одна международная комиссия, обыскав все окрестности небольшого сербского города.





Зато уже в августе 1995 года (всего через месяц) Билл Клинтон отдал приказ начать операцию "Обдуманная сила". США и НАТО получили повод для нанесения воздушных ударов по сербским позициям. Это помогло продвинуться армиям Хорватии и Боснии, предопределило распад Югославии и не помешало альянсу еще через четыре года начать бомбить Белград.

Миф о геноциде в Сребренице, по сутипризванный приравнять сербов к фашистам, был придуман в недрах нью-йоркской консалтинговой фирмы Ruder-Finn Global Public Affairs более четверти века назад по той же технологии, по которой в 2006 году раскручивалась кампания крупнейшего лондонского PR-агентства Bell Pottinger по "отравлению Литвиненко". Тогда, в апреле 1993 года, ее бывший директор Джеймс Харф рассказывал французскому журналисту Жаку Мерлино о том, как он умудрился в короткие сроки сделать сербов фашистами: "Наша работа не заключается в проверке информации. Наша работа - ускорить циркуляцию выгодной нашему клиенту информации, четко целясь. Мы представили сербов нацистами Второй мировой войны и попали в десятку, в цель! Сразу заговорили об этнических чистках, о газовых камерах Аушвица. Олег Бондаренко, политолог, директор Фонда прогрессивной политики (Россия)

Балканы - слишком важный регион для мировой политики. И Запад всегда держал его в сфере своих интересов. Самостоятельная и сильная страна в виде Югославии в планы, разумеется, не входила. А потому Запад активно поддерживал сепаратизм в республиках Югославии. Как? Через специальных агентов и различные НПО.

Целью пропаганды было разделение республик, чтобы они откололись от Югославии. Мы должны были выбрать козла отпущения, которого обвинят во всем. Кого-то, кто будет нести ответственность за войну и насилие. Сербия была выбрана потому, что в некотором роде она является преемницей Югославии. Вот что рассказал в интервью бывший агент ЦРУ в Боснии Роберт Баер

По словам Баера, на пропаганду ненависти и разобщенности Югославии он и его группа агентов в 1990-х получали миллионы долларов. Ничего не напоминает? Деньги давали чиновникам, журналистам, некоторые агенты ЦРУ были ответственны даже за написание официальных заявлений, которые телеведущие зачитывали в новостях. "Мы сделали все возможное, чтобы этнические группы в бывшей Югославии ненавидели друг друга", - заявил Роберт Баер. А события в Сребренице, которую сделали символом сербского зла, он назвал политическим маркетингом.





Проработавший в системе более 20 лет в разных странах, Роберт Баер написал книгу "Тайны Белого дома" о методах Вашингтона по достижению своих целей. На ее презентации он попросил прощения у жителей бывшей Югославии за их инсцинированное, ложное прошлое.

Как утверждал Баер, многие из жертв, похороненных как мусульмане, были сербами и представителями других национальностей. Ссылаясь на слова своего друга, который раньше был агентом ЦРУ, а после работал на ВМФ, Роберт Баер рассказал, что Сребреница являлась продуктом соглашения между правительством США и политиками Боснии и Герцеговины. Город был принесен в жертву, чтобы дать Америке повод напасть на сербов за их предполагаемые преступления.

Есть и другие факты, которые доказывают, что события в Сребренице Запад решил использовать для того, чтобы сделать сербов изгоями в глазах всего мира. Масштабы и характер предполагаемых провокаций диктовались из Вашингтона. Об этом открыто говорят люди из окружения лидера боснийских мусульман, у которого, по их словам, был прямой контакт с Клинтоном.

Версия о директиве Клинтона может показаться фантазией, если бы не свидетельства Ибрана Мустафича (человек из ближайшего окружения Алии Изебгетовича - бывшего председателя Президиума Боснии и Герцеговины), написавшего после войны книгу о трагедии Сребреницы "Запланированный хаос". В ней он рассказал, что был свидетелем телефонного разговора Изебгетовича с Биллом Клинтоном, в котором тот просил у президента США помощи. Ответ был следующим: "Убьют у вас тысяч пять мирных жителей - тогда и будет помощь". За объективное изложение событий в Сребренице Мустафич неоднократно подвергался преследованиям в независимой Боснии и Герцеговине.

Свидетелей, которые разрушают официальную версию коллективного Запада, несколько. И с их стороны публичных заявлений звучало немало. Но Гаагский трибунал их слушать не захотел, а большой и единой страны Югославия уже давно нет на политической карте мира.

Ложные обвинения и постановочные ролики в Сирии

Одни из чемпионов по количеству провокаций - "Белые каски в Сирии". Организация занималась съемкой постановочных роликов. В них якобы газовые атаки режима Асада на мирное население. В западном обществе это подавалось как военное преступление и нарушение международного права о неприменении химического оружия.





А резкая критика Запада, как мы уже знаем, - прекрасный предлог для вооруженной атаки. Что и было сделано в течение нескольких лет.

Несколько раз, в частности, в апреле 2017 года и апреле 2018-го, организованные белокасочниками инсценировки использования химического оружия становились предлогом для нанесения союзниками по НАТО массированных ракетных ударов. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Спецслужбы западных стран осознанно использовали "Белые каски" для дискредитации сирийского правительства в мировых СМИ. Так, в апреле 2018 года они выпустили видео, которое утверждало, что в городе Дума, недалеко от Дамаска, было применено запрещенное химическое оружие.

Разве можно назвать пропагандой историю мальчика Хасана из Восточной Гуты? Вот он на постановочном кадре якобы пострадал от химатаки. А вот он же - в Нидерландах в штаб-квартире организации по запрещению химоружия рассказывает, что никакой атаки не было.





О том, как работает "режиссура войны", хорошо рассказали журналисты, когда взяли интервью у мальчика, ставшего главным героем "химической трагедии в Думе". Оказалось, что маленькие актеры работали за еду, а никакой химии не было и в помине.

Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали "иди в больницу". Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми. Вотчто потом рассказал сам Хасан

И вроде грубая подделка на скорую руку. Но именно фейковая химатака стала поводом для нанесения ракетных ударов американцами, британцами и французами по суверенному государству Сирия. Причем удары наносились именно по правительственным объектам, которые, мнению Запада, использовались для производства химического оружия.

Скандальная организация "Белые каски", которая называла себя "независимой" и даже "правозащитной", финансировались британским правительством и структурами, близкими к Госдепу США. Также получала гранты из различных стран ЕС. То есть, всех тех, кто был заинтересован в смене власти в Сирии. Вместо гуманитарной миссии "Белые каски" намеренно искажали действительность, поставив на поток производство постановочного контента.

Спасатели разные, декорации - тоже. А вот раненые дети - одни и те же.





После "Белые каски" еще минимум дважды (правда, лишь на снимках) демонстрировали очередные "вопиющие случаи применения химоружия". Сплошные провокации дабы очернить руководство Сирии и Россию, которая помогала сохранить страну.

Наверное, ситуация с "Белыми касками" в Сирии является ключевым элементом любой книги по информационному противоборству. Как сделать фейки, как в этом обвинить своего врага, как сделать инсценировку, как сделать плачущими, рыдающими детей, женщин, мужчин, как лучше и правдивее это показать. Сценарий, который был разыгран в Сирии "Белыми касками", можно брать за основу информационно-пропагандистской кампании. Алексей Авдонин, аналитик БИСИ, Беларусь

Пробирка с непонятным порошком, ставшая поводом для вторжения в Ирак

Еще одна грандиозная провокация, которая оставила в руинах суверенное государство, принесла кризис, коррупцию и терроризм, это Ирак и знаменитый протокол Мэннинга.

Протокол Мэннинга - секретный документ, подготовленный Вашингтоном и Лондоном с целью начать военные действия в Ираке в 2003 году.

Администрация Буша уже решила, что вторжению быть, но нужно было "выкрутить руки ООН", чтобы получить одобрение Совбеза. Через пять дней на заседании появился Колин Пауэлл, потрясывая в руках знаменитую пробирку с белым порошком, намекая на споры язвы и утверждая, что у Багдада такого биологического оружия хватит, чтобы поразить весь "свободный мир".

Позже оказалось, что в руках у Пауэлла был муляж, который и стал символом иракской трагедии. Военную операцию США начали без санкции Совбеза ООН. Анонсированное оружие не нашли, зато в песках Ирака разворошили "Исламское государство", вооруженное американским же ВПК. Пауэлл позже назвал свою речь "грандиозным провалом разведки". Белый дом поморщился и продолжил наседать на другие страны.

Факт За время вторжения американских войск в Ирак погибли более 650 тыс. местных жителей. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

После свержения Саддама Хусейна обстановка в Ираке дестабилизировалась, и страна погрузилась в длительную и кровопролитную гражданскую войну между суннитами и шиитами. Послевоенный Багдад в различных рейтингах называли худшим городом в мире по качеству жизни. Хотя накануне войны Ирак считался одной из наиболее благополучных стран арабского мира

Подтасовка фактов и мнимые жертвы протестов в Румынии

В трагических событиях, которые произошли в Румынии в 1989 году, также все загадочно и неоднозначно.

Революция в стране началась с небольшого городка Тимишоара, где проживали венгры. Там через какое-то время в протестах появились первые жертвы. Волнения перекинулись на Бухарест. Правда, в столице собрались и сторонники Чаушеску, но его выступление прервал мощный взрыв. Началась стрельба и кровавая революция, итоги которой спустя 30 лет все чаще ставятся под сомнение. Был ли это переворот и кто в нас стрелял? Это два главных вопроса в Румынии.





Со временем вскрылись и другие подробности: Чаушеску не отдавал приказ расстреливать протестующих, хотя именно за это его и судили. Это сделал "перешедший на сторону народа" генерал Виктор Стэнкулеску. Кстати, именно он был одним из организаторов суда над Чаушеску и его расстрела. И еще один важный факт: революция произошла в тот период, когда обласканная Западом Румыния постепенно охладела к своим благодетелям.

Бывшему лидеру Румынии приписали геноцид, в результате которого были убиты якобы 60 тыс. человек. Спустя годы доказали, что число жертв сильно завысили, а среди "мирных" демонстрантов были вооруженные и хорошо обученные люди. Именно они и спровоцировали кровопролитие. О подтасовке фактов немецкие документалисты сняли большой фильм-расследование.

Впервые в истории человечества похороненные недавно трупы были спешно выкопаны, а другие собраны по моргам, а затем изуродованы, чтобы имитировать перед телекамерами геноцид, который должен был бы легитимировать новый режим. То, что весь мир видел в прямом эфире на телеэкранах как истинную правду, было абсолютной неправдой. И, несмотря на то, что временами фальсификация была очевидной, это было узаконено мировой системой. В телерепортажах из Тимишоары было видно, что перед камерами выкапывают не тела "расстрелянных секуритате" людей, а трупы, привезенные из моргов - со швами, наложенными после вскрытия. Джорджо Агамбен, итальянский философ

Кто же отдавал приказы "мирным" протестующим? Все чаще звучит версия, что на настроениях румын умело сыграли заграничные исполнители. И некоторые политологи называют события 1989 года первой цветной революцией. Зять бывшего президента Румынии Николае Чаушеску подчеркивает, что за пару месяцев до волнений в страну туристов въехало больше, чем за два предыдущих года.







Эксперты говорят: "Опыт Румынии показал, что когда картинка сильно бьет на эмоции, ложь можно особо и не скрывать - люди все равно поверят манипулятору". Радостные и порой кровавые спектакли должны соединить толпу чувством восторга.

Полтора года назад на эмоциях качали и белорусов. Лавина негатива, провокаций и откровенного бреда, истории "изнасилованных" и "подвергшихся пыткам" - такого белорусский интернет, пожалуй, еще не видел. Изнасилования, пытки, кому-то раздавили почти все зубы. Уже потом герои экстремистских ресурсов признались, что соврали. А тогда все это - на голубом глазу под угрожающие месседжи Запада, которыйпо традициине жалел серьезных обвинений и громких слов в отношении белорусской власти.