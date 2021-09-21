Как в "демократических" Польше и Украине закрывают оппозиционные СМИ и борются с иностранными масс-медиа

Как в Украине и Польше воюют с оппозиционными СМИ? Как там меняют законы и зачищают медиаполе? Почему Варшава так не любит критику на популярных телеканалах и как выкупают активы и увольняют топ-менеджеров? О том, как Варшава и Киев избавляются от неугодных СМИ - в новом выпуске "Понятной политики".

Сегодня в центре внимания Польша и Украина. Они часто рассказывают нам, белорусам, не только, как жить, но и как выстраивать свое информационное пространство. Критикуя, обвиняя и оскорбляя нас порой. Если соседи так настойчиво предлагают свою модель поведения, давайте разузнаем, как живут "свободные" СМИ у них, если таковые, конечно, остались.



А так ли свободны СМИ в Польше?

Фразу "польские СМИ должны быть только польскими" любит повторять серый кардинал Варшавы Ярослав Качинський. Про него и внутреннюю кухню правящей партии "Право и справедливость" мы делали специальный выпуск- там интересно. Так вот, именно с этим лозунгом политик пошел с крестовым походом против "медиа с иностранным влиянием". На самом же деле Качиньский решил "закрыть" журналистов, которые рассказывали про его серые схемы.

Не так давно сейм Польши принял поправки к закону о радио- и телевещании. Журналисты прозвали его "закон TVN".

TVN- одна из крупнейших вещательных компаний Польши, телеканалы которой занимают верхние строчки рейтингов и нередко в своих материалах критикуют действующую власть и правящую партию.

В поправках к закону, разумеется, про телеканалы нет ни слова. Цель вроде тоже расплывчата - ограничить возможность участия иностранного капитала в финансировании польских СМИ. Не более 49 %. То есть контрольный пакет акций не может принадлежать компании из-за границы Евросоюза. И по абсолютной случайности той самой TVN, которая так неудобна "ПиС", владеют американцы.

Критики власти, однако, уверены, что истинная цель - вынудить американскую компанию Discovery Inc. продать контрольный пакет акций TVN… Особое недовольство властей, предположительно, вызывает популярный канал TVN24, который часто критикует правящую "ПиС". Срок действия лицензии TVN24 на вещание истекает в сентябре, но пока регулирующий орган не продлил ее, хотя соответствующая заявка была подана еще в феврале 2020 года. Вот что пишет kommersant.ru



Любопытно, что продавить закон получилось не сразу. "ПиС" в 2019 году потеряла тотальный контроль над сенатом. А в 2020-м начали ругаться уже в провластной партии. 11 августа сейм несколько раз проваливал различные инициативы правящей партии и требовал перенести голосование на сентябрь. Однако после перерыва поправки все же утвердили благодаря голосам оппозиции из партии Kukiz - политики заявили, что "случайно нажали не на ту кнопку". После еще одного перерыва на кофе закон был принят.

Попытку фактически запретить основной польский оппозиционный телеканал в ЕС назвали негативным сигналом и грубейшим нарушением свободы слова и независимости СМИ. Но когда Варшава слушала своих европейских партнеров, если дело касается внутренней политической кухни?





Попытка Варшавы реформировать медиарынок возмутила также политических партнеров, оппозицию и США. Discovery тут же подала на Варшаву в суд, а по ту сторону океана в недоумении пожали плечами, мол, что это за "крепкий союз двух стран". Ведь между Вашингтоном и Варшавой более 20 лет действует соглашение о взаимных инвестициях, которое явно не предполагает дискриминацию в Польше американского бизнеса. Подключился и Евросоюз, который давно критикует Варшаву не только за медиа.

Discovery Network International подчеркивает, что предлагаемые изменения в закон не только подрывают бизнес-интересы Discovery в Польше, но и направлены на дестабилизацию страны для всех инвесторов. Один из основных принципов инвестирования - это чувство верховенства закона и право. Это то, что позволяет вам вести бизнес безопасно и уверенно. Заявление Discovery

Из-за чего Качиньский обиделся на TVN

Чем же так TVN не угодил партии "Право и Справедливость"? Все просто: ресурс, очевидно, встал поперек горла Качиньскому и компании. Нелюбовь случилась еще 15 лет назад, когда журналисты в эфире показали видеозапись, на которой парламентарии из "ПиС" подкупают оппозицию в сейме. То был страшнейший кризис - до этого у партии была кристально чистая репутация.

Популярный канал регулярно ругает польскую власть в своих эфирах. Расследования и разоблачения больно бьют по рейтингу и амбициям. И вот здесь еще один штампованный ход правящей партии. Компания Discovery, вроде, американская, но Варшава винит в "атаке на информационную безопасность" Россию и Китай. Такую обертку скандальному закону придумал польский премьер.

Давайте представим, что какое-либо СМИ в Польше - крупный интернет-сайт или телевидение, радиостанцию или газету - купит российская, китайская или арабская компания. Хотели бы мы тогда иметь право как граждане сказать "нет"? Само собой! У нас должны быть инструменты, которые в конечном счете позволят нам решить, уместно или нет передать в чьи-то руки СМИ на польской земле, на территории Республики Польша. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Как "ПиС" зачищала неугодные режиму масс-медиа

Призрачные угрозы польская элита не смогла выгодно продать польскому обществу - люди начали выходить на улицы еще несколько лет назад из-за того, что партия "ПиС" решила взять под контроль буквально каждое издание в стране. Появилась даже шутка "На СМИ наступают все Польше и Польше".

Все началось еще в 2015 году. "Право и справедливость" выигрывает выборы и решает навести свой порядок в медиасфере. Первым под руку попался общественный вещатель - телекомпания TVP, которую заставили стать более консервативной. Руководство прошло процедуру "чистки", а неугодных заменили на менеджеров, одобренных партией. После этого в знак протеста TVP покинули почти две сотни журналистов.

Факт Пространство зачищали быстро и в буквальном смысле вручную. Этому способствовал новый закон, который спустя всего пару месяцев после выборов приняли сенат и парламент. Он позволил правительству напрямую влиять на кадровые изменения в дирекциях национальных СМИ. В частности, назначать и увольнять топ-менеджеров государственных теле- и радиокомпаний теперь может министр финансов. Ранее этим занимался автономный Национальный совет по вещанию.

Именно тогда общество и получит, кажется, главный посыл, почему гайки закручивают. Вице-спикер парламента так и скажет: "Польские СМИ критикуют политиков". То есть суют нос не в свое дело, а правящая партия такое терпеть, видимо, не намерена. Вы только вчитайтесь эту цитату.









В декабре 2020-го придет еще одна важная новость для польских средств массовой информации: государственная нефтяная компания Orlen выкупит все местные СМИ у немецкой издательской группы. C тех пор польское государство контролирует примерно 80 % местных изданий в стране. Оппозиция назовет сделку "черным днем для свободы прессы".

Факт Фигурант сделки - медиагруппа Polska Press - считается ключевым игроком на рынке местной прессы Польши. Она выпускает 20 из 24 издаваемых в Польше региональных ежедневных газет, а также примерно 120 местных еженедельников. Кроме того, ей принадлежат десятки сайтов различной тематики.

Нефтяной концерн получит доступ почти к половине пользователей интернета в стране. Летом этого же года компания также выкупила своеобразный местный аналог белорусской "Белсоюзпечати" - самую большую в Польше сеть распространения прессы. По мнению экспертов, таким образом "ПиС" уже сейчас готовится к местным выборам 2023 года. Партия испытывает серьезные рейтинговые проблемы и нуждается в мобилизации сторонников на местах.





С другой стороны, чего удивляться. "Реполонизация" местных СМИ изначально была одним из важнейших пунктов политической повестки "ПиС": правящая партия считает, что масс-медиа в Польше должны иметь польских владельцев и освещать события с польской точки зрения.

После сложной победы на выборах Анджей Дуда навал "реполонизацию" среди приоритетов второго президентского срока. А представители правящей партии не раз заявляли о том, что зарубежные СМИ представляют своим зрителям и читателям "абсолютно фальшивый образ Польши и мира". Оппоненты же утверждают, что за пять лет правления "Права и справедливости" государственное телевидение и радио превратились в элементы пропагандистской машины, а объектом жесткой цензуры стали даже музыкальные хит-парады.

Чего только не наговорил польский истеблишмент в войне с инакомыслием. Самый убойный аргумент прозвучал из уст Качиньского.





После таких заявлений есть ощущение, что СМИ этот преступный бизнес и правда миновали, в отличие от польского сейма.

Наступать на интересы бизнеса своего главного союзника - примерно то же, что ходить по минному полю. США, как-никак, продают Польше оружие и размещают на ее территории свои войска. Грубо отобрать крупное СМИ - риск как минимум серьезно поссориться. Отдельное письмо правительству с подобным подтекстом подготовили сразу восемь экс-руководителей МИДа и Минобороны республики. Послушались ли либо поддавил главный союзник, но в кулуарах заговорили, что дочку американской компании могут и не закрыть.

В правящей в стране партии "Право и справедливость" поняли, что не могут себе позволить конфликт с США даже ради закрытия главного рупора оппозиции. По данным портала Onet, после разговора с очередным "высокопоставленным представителем американской администрации" президент Польши договорился с главой правящей партии Ярославом Качиньским, что он наложит вето на принятый в сейме закон, и это позволит властям отступить, не потеряв лица.

Двойные стандарты польских властей: нам можно, а у вас - это другое...

Затрагивая тему Польши, грех не вспомнить про излюбленные двойные стандарты. В обновленном законе прописано следующее:

Логично? Вполне. Многие страны идут схожим путем.



??? Вот только как же "Белсат", "Еврорадио" и прочие медийные активы, нацеленные на Беларусь?

И возгласы Моравецкого о том, что белорусским "свободным СМИ" выделяют 50 млн злотых? Про финансирование деструктивных телеграмм-каналов и вовсе не вспоминаем.

??? То есть белорусские СМИ все-таки могут быть не белорусскими, а, например, польскими?

И Варшаву это вполне устраивает. И никакого противоречия здесь она, по традиции, не замечает.

Украинский медийный беспредел - даже в США уже не могут молчать

Теперь обратим взор на самую передовую демократию Европы, а может, и мира, в которой убивают журналистов, активистов и закрывают медиа целыми пачками. Вы и сами догадались - Украина. Начнем с уже хрестоматийного примера.

За последние полгода по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины было закрыто несколько десятков СМИ. Среди них крупнейшие телеканалы ZIK, 112.ua и Newsone. Немногим позже по указке Зеленского силовики заблокировали доступ к порталам strana.ua и sharij.net

Долгое время США молчаливо поддерживали украинский медийный беспредел, правда, у Байдена начались свои проблемы - побег из Афганистана. И на Киев обратила внимание американская организация Freedom House.





Также в этом открытом письме на Байдена глава Freedom House отмечает, что все действия Киева - прямое нарушение прав человека и свободы слова.



А вот что по этому поводу сказала украинский политический эксперт Екатерина Селантьева:

Это уже очень серьезно, если организация Freedom House, которая существует на деньги правительства США, выносит на уровень президента страны вопрос закрытия оппозиционных телеканалов и СМИ в Украине и внесудебных действий СНБО. Об этой проблеме в Украине уже заявили ООН, ОБСЕ, а сейчас и Freedom House. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Но киевский караван идет дальше. Национальный совет вынес на обсуждение вопрос о закрытии телеканала "НАШ". Дело в том, что в его эфире был представитель коммунистов.

А вот это уже заявление Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины:

Было множество высказываний, которые навязываются миру пропагандой РФ. Украина и ее власть, украинцы, которые отстаивают независимость государства, изображаются как последователи фашизма, раскольники, которые начали гражданскую войну в Донбассе. Такая информация стигматизирует зрителя, формирует стереотипы, которые поощряют дискриминационное поведение, и подстрекает к ненависти. Казалось бы, был и был коммунист. Но аналитики уверены, это просто предлог разобраться с телеканалом, который периодически критикует президента. Что видит Офис Президента Украины в таком случае? Правильно, руку Кремля.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Примечательно, что еще во время февральского разгрома телеканалов Зеленский обещал не трогать "НАШ". А по итогу Виктор Медведчук - владелец трех закрытых медиа - под домашним арестом, Евгений Мураев на низком старте. Спокойно работать могут лишь два холдинга: "Украина" и "1+1" олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Многие именно их авторству приписывают политический проект под названием "Владимир Зеленский". Вот такая свобода.