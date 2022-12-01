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Как жители Армении противостоят санкционному давлению и как изменилась жизнь простых граждан - в проекте "Санкции для народа"

Как санкции, вводимые против Беларуси и России, сказываются на экономической ситуации в целом в мире? После турне по странам Евросоюза съемочная группа АТН отправилась в Армению.

Чем живет Ереван? Изменился ли ценник в магазинах? Что по занятости населения? И остаемся ли мы союзниками при беспрецедентном давлении Запада? "Санкции для народа" - уже сегодня в нашем вечернем эфире.

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