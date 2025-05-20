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Какие новации внесены в законопроект о госсекретах, рассказали в Совете Республики
Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич поделился информацией о новациях в проекте закона "Об изменении закона Республики Беларусь "О государственных секретах". Законопроект одобрен 20 мая на заседании второй сессии Совета Республики, пишет БЕЛТА.
Законопроект подготовлен в целях актуализации закона "О государственных секретах" с учетом принятия Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь.
"Допускаются к госсекретам по должности председатель и члены Президиума Всебелорусского народного собрания, председатель ЦИК, начальник Секретариата Всебелорусского народного собрания, - отметил Валерий Гайдукевич. - Всебелорусское народное собрание утверждает Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности и другие важные документы, принимает решение о введении военного положения. Лица, которым предоставляется доступ к госсекретам, по должности обязаны владеть информацией и принимать соответствующие важные решения. Поэтому было необходимо законодательно урегулировать этот вопрос".
Проект закона соответствует Конституции, законам, нормативным правовым актам Президента, международным договорам Республики Беларусь, требованиям нормотворческой техники и иным установленным критериям оценки проектов нормативных правовых актов.