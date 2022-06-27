Какие изменения ждут белорусов в бюджетном и налоговом законодательстве?

Для чего это нужно? Вы, наверное, помните 2020 год, когда в условиях пандемии COVID-19 была достаточно сложная ситуация, где требовались финансовые средства на то, чтобы закупать лекарства, закупать вакцину, увеличивать коечный фонд, определены были стимулирующие выплаты для медицинских работников. Все это требовало дополнительных средств, как вы понимаете, в рамках бюджета, который достаточно трудоемкий и долгий по процессу бюджетирования, соответственно, изменения этого бюджета требуют определенного времени, поэтому отныне глава государства будет иметь право в рамках текущего года изменять бюджет

Сергей Стельмашок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси