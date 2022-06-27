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Какие изменения ждут белорусов в бюджетном и налоговом законодательстве?
В Беларуси совершенствуют бюджетное и налоговое законодательство. Соответствующие поправки парламентарии сегодня приняли в первом чтении. Так, устанавливается порядок зачисления штрафов за умышленную неуплату обязательных страховых взносов в бюджет фонда соцзащиты. В Налоговый кодекс введена новая глава - сбор за размещение рекламы для ИП и юрлиц. Кроме того, согласно изменениям, Президент наделяется полномочием оперативно вносить корректировки в Бюджетный кодекс.
Для чего это нужно? Вы, наверное, помните 2020 год, когда в условиях пандемии COVID-19 была достаточно сложная ситуация, где требовались финансовые средства на то, чтобы закупать лекарства, закупать вакцину, увеличивать коечный фонд, определены были стимулирующие выплаты для медицинских работников. Все это требовало дополнительных средств, как вы понимаете, в рамках бюджета, который достаточно трудоемкий и долгий по процессу бюджетирования, соответственно, изменения этого бюджета требуют определенного времени, поэтому отныне глава государства будет иметь право в рамках текущего года изменять бюджет
Заседание VIII сессии Палаты представителей
Во втором чтении депутаты приняли законопроект о государственно-частном партнерстве - в нашей стране оптимизируют ряд процедурных вопросов, это позволит ускорить процесс реализации новых совместных проектов. Также сегодня отчитались за исполнение республиканского бюджета и пополнение фонда соцзащиты за минувший год.
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