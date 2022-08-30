Какие изменения ждут политические партии Беларуси?

Министр юстиции Сергей Хоменко после совещания у главы государства рассказал подробности о подготовленном законопроекте о деятельности политических партий и других общественных объединений, сообщает БелТА.

Глава государства 30 августа провел совещание, на котором обсудили законопроекты о гражданском обществе. Как заявил журналистам Сергей Хоменко, в стране должны быть заложены правовые основы партийного строительства. При этом необходимо сделать так, чтобы население больше доверяло существующим в республике партиям.

"В проекте закона предлагается декларировать ряд предложений, которые должны быть стратегическими в деятельности каждой партии. Это соблюдение основных принципов сохранения конституционного строя, недопущение никаких видов вражды - ни религиозной, ни национальной, ни любой другой. При этом разговор шел и о повышении статусности партий, их активности в жизни общества. Предлагаются самые различные новации: и активность в выборной кампании, и повышение возраста для учредителей", - отметил министр.

Например, по законопроекту учредитель партии не может быть младше 21 года, а численность самих партий - не менее 3 тыс. человек. Но эти цифры пока еще обсуждаются. Как было отмечено во время совещания, лидеры белорусских политических партий сами предлагают установить минимальную численность организаций в 5 тыс. человек. В противном случае, по их мнению, партия просто не станет политическим игроком, к мнению которого можно будет прислушиваться.

"Отдельно остановились на финансировании. Причем сейчас предлагается разрешить финансирование из республиканского и местного бюджетов партий, участвующих в политической жизни государства. Но вместе с тем вводится ряд ограничений. Одно из ограничений - наличие финансирования из иностранных источников. Это один из поводов для ликвидации партии. Партии в нашей стране должны служить нашим людям", - подчеркнул Сергей Хоменко.

При этом юридическое лицо или гражданин Беларуси сможет перевести на счет партии максимум 1 тыс. базовых величин (сейчас 1 БВ - Br32).

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в свою очередь отметил, что в Беларуси сейчас функционируют 15 политических партий. По его словам, вносимые изменения помогут в том числе избавиться от "бумажных" партий. "Полагаем, что ситуация, конечно же, изменится и в количественном, и в качественном плане. Самое главное, на что направлен документ, - на совершенствование деятельности и на качественную составляющую. Не партия просто так, "бумажная" партия - за этим должны стоять конкретные люди и конкретная работа, - подчеркнул он. - Партийное поле, может быть, будет несколько уже, но зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют и которых наши граждане знают".

На совещании Александр Лукашенко отметил важность обсуждаемых законопроектов и поручил еще раз обсудить документы с кругом экспертов, чтобы еще раз "пройти путь критики и самокритики". Все предложения и замечания лягут на стол Президента.



