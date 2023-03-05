Какие новые двери открывает для Беларуси большой визит Лукашенко в Китай - итоги государственного визита

Государственный визит Президента Беларуси в Китай, к которому было приковано внимание всего мира, стал историческим в плане политических и экономических договоренностей! Свыше 3,5 млрд долларов - это общий экономический эффект. Сами лидеры подписали совместное заявление, оно конкретизирует дальнейшее взаимодействие Беларуси и Китая абсолютно во всех сферах: начиная от здравоохранения до вопросов глобальной безопасности. Кроме того, более трех десятков документов завизировали министерства и ведомства двух стран.

Еще до начала этого визита было предсказуемо, что он попадет под информационный обстрел. Даже в Вашингтоне не удержались и выступили с комментарием, якобы "визит Лукашенко в Китай является элементом углубления взаимодействия КНР с Россией". Как говорится, что к чему?! И Беларусь, и Россия одинаково стратегические партнеры для Китая. Тут скорее не дает покоя наша идентичная позиция с Пекином по решению украинского кризиса.

Впрочем, Александр Лукашенко Байдена в Минск приглашал… Это приглашение было проигнорировано, как и мирный план Китая - США сочли его "не содержащим ничего выгодного". Так что все понятно. Многие на Западе и за океаном не смогли пережить и тот факт, с каким пиететом встречали белорусского Президента в Пекине: специальное сопровождение кортежа, перекрытое движение, рота почетного караула, артиллерийский салют.

Да и само общение лидеров было вдвое дольше, чем было запланировано: 4 часа. Об Украине тоже говорили. Подробности у Илоны Красутской.

Новые горизонты

Журналисты были на каждой встрече лидеров, в том числе встречах Президента Беларуси с высшими должностными лицами Китая и руководителями крупнейших китайских корпораций "СИТИК Групп", "ФАВ Груп". И вот лично присутствуя там ты в полной мере ощущаешь масштаб и сопричастность к истории. А это поистине исторический момент. Само наполнение визита, уровень и результат договоренностей. Но то, как встречали нашего Президента, действительно, так встречают далеко не каждого гостя.

В сентябре прошлого года на саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры установили новый продвинутый уровень взаимодействия: всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Красивая формулировка в духе китайской философии, за которой стоят гарантии. Чтобы ни происходило в мире - это никак не скажется ни на нашем политическом, ни на экономическом сотрудничестве. Опять же еще одно впечатление. По китайцам можно часы сверять. Вот если определено, что встреча президентов в 16:30, то так оно и будет, ни минутой позже. Китайский протокол предусматривает и строгий дедлайн, но в этом случае он был нарушен абсолютно на всех встречах. Каждая была дольше запланированного. А лидеры общались вообще 4 часа.

Есть такое понятие, как протокол и в плане хронометража публичной части. Обычно это 1-2 минуты. Потом камеры покидают зал. За это время главы государств обозначают ключевые моменты - те, что услышит весь мир. И вот с чего начал глава Китая.

"Меня с господином Президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений", - заявил Си Цзиньпин, председатель КНР.

Эти слова объясняют все: и почему так встречали, почему Беларуси так доверяют и дорожат нашим партнерством. "Встреча близких союзников рассматривается на международном уровне как признак того, на чьей стороне симпатии Китая", - пишет The Guardian. Этот факт тоже показателен: спустя 3 года полной изоляции от внешнего мира белорусского Президента одним из первых мировых лидеров встретили в Китае.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу", - заявил глава государства.





Встреча Лукашенко с Си Цзиньпином показывает пропасть между Китаем и США из-за конфликта в Украине, отмечают западные СМИ. "Мелочную чувствительность" Запада, у которого земля из-под ног уходит, не без иронии констатируют китайские. Global Times. Еще цитата: "Государственный визит Лукашенко - это четкий сигнал миру о том, что Китай развивает двусторонние отношения со своими партнерами на основе общих интересов. Мы никогда не обойдем стороной ту или иную страну только потому, что она не нравится США или другим странам Запада". Вот так некогда острожный в высказываниях Китай предельно четко обозначает свою позицию. Так недавно было и в отношении украинского конфликта. У Минска и Пекина одинаковые подходы в этом плане. "Наш путь в Украине - это путь мира! Заявил Александр Лукашенко накануне визита в Пекин. Эта тема получила продолжение и на переговорах лидеров.

Глава государства подчеркнул, что Республика Беларусь очень внимательно смотрит, слышит инициативы Китая. В недавнем интервью главы государства звучало, что услышать голос Китая в этом направлении рекомендуется собственно всем: как участникам конфликта, так, собственно, и всем странам, которые как-то сегодня еще не очень осознали степень той проблемы и тех последствий, которые коснутся всего мира. Этот разговор также был между нашими лидерами, и лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия и стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех, собственно, для всего мира. Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае

Еще несколько слов о тех документах, которые подписали наши делегации. Это перспектива на 10 лет вперед. Стратегический товар в сфере торговли - наши калийные удобрения. Будет существенный рост поставок в Китай. Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Это фактически зона свободной торговли, значит, не будет барьеров. Первый вице-премьер Снопков посчитал: по международному опыту, это плюс 12,5 % в торговле услугами и плюс 30 % в инвестициях. Еще один важнейший документ - комплексная стратегия совместного промышленного развития.

В рамках государственного визита было подписано соглашение о совместном технологическом развитии между Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством промышленности Китая. Технология - это самое важное, что мы можем и должны во взаимодействии с Китаем развить в стране. Технология - это технологический суверенитет. Технологический суверенитет - это экономический суверенитет. Экономический суверенитет - это национальный суверенитет. Все просто. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Важные встречи у белорусского Президента состоялись и с руководителями крупнейших китайских корпораций. Договоренности обсуждены на высшем уровне. Теперь к действиям. "СИТИК Групп" поможет при строительстве горно-обогатительного комбината, новой очереди Биотехнологической корпорации и в проектах, связанных с сельским хозяйством. А еще не только "Джили" можно будет увидеть на улицах Минска. Автомобильная корпорация "ФАВ Груп" представит свою линейку в Беларуси. Среди них есть и электрокары.