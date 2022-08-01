Какие перспективы развития стратегического партнерства между Китаем и Беларусью?

На данный момент не просто выстраивается стратегическое партнерство, мы работаем над тем, чтобы подписать в ближайшее время декларацию о повышении нашего стратегического партнерства до железного братства, и мы полагаем, что это произойдет в ближайшее время. И китайская сторона признает, что уже наши отношения достигли такого уровня взаимоотношений, что необходимо задокументировать эту ступень.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае