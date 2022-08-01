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Какие перспективы развития стратегического партнерства между Китаем и Беларусью?
На фоне разрушения системы международных отношенийкакие позиции займут Беларусь и Китай? Об этом и не только рассказал посол Беларуси в Китае Юрий Сенько.
На данный момент не просто выстраивается стратегическое партнерство, мы работаем над тем, чтобы подписать в ближайшее время декларацию о повышении нашего стратегического партнерства до железного братства, и мы полагаем, что это произойдет в ближайшее время. И китайская сторона признает, что уже наши отношения достигли такого уровня взаимоотношений, что необходимо задокументировать эту ступень.
"В практическом плане - это развитие во всех сферах, как в экономике, в политике, в образовании, в культуре - абсолютно высокий уровень взаимоотношений", - добавил посол Беларуси в Китае.
Полную версию интервью ЮрияСенько, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае смотрите в проекте "Разговор у Президента".
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