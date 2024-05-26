Какие права человека растоптал Вашингтон - подробности 27 мая в "Понятной политике"

Нарушения без границ. Госдеп учит других демократии, но сам погряз в произволе. Как блюстители мировых ценностей стали эталоном двойных стандартов. Бесчеловечные репрессии и неоправданные убийства. Резолюции вместо законности. Политизация правды: какие права человека растоптал Вашингтон? Демократия с пометкой "опасно для жизни".