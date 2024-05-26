ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Какие права человека растоптал Вашингтон - подробности 27 мая в "Понятной политике"

Нарушения без границ. Госдеп учит других демократии, но сам погряз в произволе. Как блюстители мировых ценностей стали эталоном двойных стандартов. Бесчеловечные репрессии и неоправданные убийства. Резолюции вместо законности. Политизация правды: какие права человека растоптал Вашингтон? Демократия с пометкой "опасно для жизни".

Разложим по пунктам в "Понятной политике". Смотрите 27 мая после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все