Какие сферы для сотрудничества предложил Лукашенко Новосибирской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Новосибирской области объединить усилия в сферах искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем. Такое заявление глава государства сделал на встрече с губернатором этого российского региона Андреем Травниковым, сообщает БЕЛТА.

Сотрудничество с Новосибирском в настоящее время базируется главным образом на поставках сельскохозяйственной и карьерной техники, констатировал Президент.

"Но мы же знаем, что поле деятельности на этом направлении гораздо шире. У нас есть возможность помочь вам решить проблемы с обновлением парка пассажирского транспорта и другой техники", - отметил Александр Лукашенко. Хорошим примером такой производственной кооперации он назвал модернизацию трамваев на мощностях, созданных "Белкоммунмашем" в Новосибирской области.

А поскольку Новосибирск, по сути, является административным центром Сибири, проект, как считает белорусский лидер, для взаимной выгоды можно и нужно масштабировать с учетом потребностей других регионов.

В этой связи Президент поручил правительству обратить внимание на то, чтобы в совместном органе, который занимается развитием торгово-экономического сотрудничества Беларуси с Новосибирской областью, наша страна была представлена должностным лицом высокого уровня.

Как пояснил глава государства, Беларусь сейчас взяла курс на структурирование своих возможностей в России. "Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо четко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Российской Федерацией", - сказал Александр Лукашенко. Один из таких центров будет расположен, например, в Новосибирске, учитывая географическое положение и значимость этого региона. "Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всем Сибирском регионе. Мы в ближайшее время в правительстве примем такое решение и будем самым серьезным образом развивать на базе Новосибирска (я знаю, вы это поддерживаете) центр компетенций и центр торговли на огромном пространстве Российской Федерации", - добавил Президент.

Традиционно значительную часть белорусского экспорта в российский регион составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. "Уверен, что, взаимодействуя в сфере агропромышленного комплекса - от строительства на селе до биотехнологий, мы сможем сделать гораздо больше, чем делаем сейчас, - подчеркнул Президент. - Точно так же, как в науке и образовании. Ведь неслучайно Новосибирск, в котором давно и успешно работают отделение Российской академии наук и суммарно почти сотня институтов, исследовательских центров и вузов, неофициально именуют научной и студенческой столицей Сибири".

Связи между учеными Беларуси и российского региона никогда не прерывались, есть взаимодействие, планы и проекты, но это все, по мнению Президента, нужно ускорять и наполнять конкретикой, требуются более активные действия в том числе с белорусской стороны. "К примеру, можем объединить наши усилия в перспективных, очень важных новых направлениях - (сферах. - Прим. БЕЛТА) искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем с учетом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие", - предложил глава государства.

В части гуманитарного и культурного сотрудничества Александр Лукашенко выразил признательность главе российского региона за выступление Сибирского русского народного хора в Минске. "Белорусы любят и знают этот коллектив, любят яркие, талантливые выступления и всегда очень рады гостям", - заметил Президент. В свою очередь он поручил серьезно отнестись к организации и проведению Дней Беларуси в Новосибирской области осенью 2024 года. А Дни культуры Новосибирской области в Беларуси пройдут весной будущего года.