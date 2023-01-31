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Какие страны приглашены к участию в экономическом форуме СНГ, рассказал Лебедев

Международный экономический форум стран СНГ пройдет в Москве 17 марта, заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев,

сообщает

БелТА.

"Несмотря на сложную ситуацию и в мире, и на пространстве СНГ, планы у нас большие. Мы очень надеемся, что эти планы удастся осуществить под председательством Кыргызстана,

- сказал Сергей Лебедев. -

Исполнительный комитет СНГ признателен руководству Кыргызстана за раннее представление концепции. Мы стали работать с руководством Кыргызстана, МИД, другими структурами по подготовке концепции начиная с октября прошлого года, когда было принято решение о передаче председательства Кыргызстану. Исполком СНГ сразу подключился к этой работе и концепция была готова к концу прошлого года. Мы признательны первому заместителю министра иностранных дел Кыргызстана Асеину Исаеву, что он приехал в Минск лично представить эту концепцию"

.

Концепция предусматривает ряд мероприятий под председательством Кыргызстана как на территории республики, так и за ее пределами, отметил генеральный секретарь СНГ.
"Первым важным форумом будет заседание Экономического совета СНГ в Москве. Оно пройдет 17 марта одновременно с проведением традиционного экономического форума СНГ. Мы надеемся, что будут представители всех стран Содружества. Кроме того, мы пригласили представителей стран Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и наших партнеров по ЕАЭС. Мероприятие также пройдет под председательством кыргызской стороны. Практически следом за ним - заседание Совета министров иностранных дел - 14 апреля в Ташкенте".

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит 31 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Планируется, что на заседании будет презентована концепция председательства Кыргызстана в Содружестве Независимых Государств в 2023 году и план мероприятий по ее реализации. Постпреды также обсудят проект повестки очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 14 апреля в Ташкенте, и утвердят план работы совета на 2023 год.

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