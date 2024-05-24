Какие темы в фокусе обсуждений на Совете глав правительств Содружества в Ашхабаде

В мире все больше растет востребованность реальных союзов стран с общим культурным и историческим фундаментом, с общими интересами по развитию региона, равноправными и стабильными отношениями.

И СНГ отвечает всем запросам текущего момента. Об этом сегодня говорил премьер Беларуси Роман Головченко на Совете глав правительств Содружества в Ашхабаде. В повестке было 12 вопросов. Большинство про экономику. Светлана Лукьянюк о том, что нас объединяет.

Ашхабад попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый белый город на земле (все здания из белого мрамора, а по дорогам курсируют белые авто). Здесь свои традиции и свой уклад жизни. Но такие, казалось бы, разные страны в Содружестве объединяет все же общность интересов, продовольственная и экономическая безопасность, чтобы вместе противостоять мировым угрозам.

Совет глав правительств СНГ - мероприятие масштабное, со всеми атрибутами протокола и по передвижению кортежей, и по встречам. График расписан буквально по минутам.

До решения важных вопросов у всех премьеров СНГ встреча с президентом Туркменистана. Сейчас как раз белорусская делегация собирается на переговоры. Здесь каждая сторона озвучила главное в двухстороннем сотрудничестве. Беларусь отметила взаимную поддержку в международных организациях и готовность решать все проблемные вопросы, которые сдерживают пока и торговлю, и экспорт образовательных услуг.

Взаимный товарооборот пока скромен - около 30 млн долларов. Но главное - есть спрос на белорусское. Наша молочная продукция здесь со знаком качества, поставляем и сахар, пробуем и товары деревообработки. Здесь есть и наш торговый дом. В Беларусь отправляют текстиль, посуду и идут переговоры по томатам. А вот учеба в белорусских вузах у молодежи Туркменистана была и останется в цене.

Лет 5 назад количество туркменских студентов, которые обучались в белорусских вузах, доходило до 12 тыс., каждый 5 студент иностранный был из Туркменистана. В настоящее время эта цифра снизилась где-то наполовину. Но после пандемии туркменские молодые люди, абитуриенты начинают просыпаться. И в прошлом году мы выдали около 2 тыс. виз первокурсникам, в этом году этот показатель еще больше увеличится. Надеюсь, через несколько лет мы выйдем на очень хороший уровень по количеству туркменских студентов в белорусских вузах. Вячеслав Бескостый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане

Есть потенциал и свободные ниши и в рамках двух, и на общем рынке, и в разных сферах. Обсудить их собрались в Ашхабаде премьеры Содружества.

Экономики стран СНГ росли и в прошлом году, и в этом. За 4 месяца общий ВВП плюс 5 %. Доля расчетов в национальных валютах уже превысила 85 %. Инвестиции за прошлый год прибавили на 10, а грузооборот - почти на 6. Поэтому сегодня важно углубление экономической интеграции. На этом сделал акцент премьер Беларуси во время заседания в узком составе. В ближайшее время стратегию развития СНГ до 2030-го будет обсуждать рабочая группа, где главным должно стать устранение препятствий во взаимной торговле.

Имеется ряд вопросов, которые могут потребовать взаимоприемлемых развязок на нашем уровне, на уровне глав правительства. Поэтому предлагаю при вашей поддержке поручить экономсовету СНГ подготовить повестку нашей следующей встречи, вопрос, который бы отражал системные проблемы, препятствующие взаимной торговле, и возможные пути их решения. По основным темам - экспортные пошлины, дифференцированные ставки акцизов импортной и отечественной продукции и меры технического регулирования, как меня проинформировали, в высокой степени готовности находится проект соглашения о технических барьерах во взаимной торговле. Я призываю все заинтересованные стороны завершить внутригосударственные процедуры по этому соглашению. Предлагаю поручить исполкому представить в сентябре на утверждение экономсовету согласованный проект этого важного документа, чтобы мы его смогли подписать, возможно, на нашем следующем осеннем заседании в Российской Федерации. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Уже в копилке Содружества соглашение о свободной торговле услугами. К нему шли 10 лет и, наконец, оно вступает в силу в июне. Сегодня Беларусь настаивает на переговорах по новому документу о доступе на рынок госзакупок по аналогии с Евразийским союзом. И, конечно, промышленная кооперация - в нынешних реалиях тема номер один. Да, уже утвердили меры по ее развитию. Но дальше - больше. Свое слово должны сказать отраслевые советы СНГ. И собраться они смогут уже в июле на "Иннопроме" в Екатеринбурге.

Сделает Содружество сильнее и устойчивее к санкционным ограничениям собственная обеспеченность сельхозпродукцией. Да, многое выращиваем сами, благо климат разный, каждая страна может дополнить общий стол своими продуктами. Беларусь предлагает обеспечить без препятствий движение сортов семян и гибридов.

Для реализации этого предлагаем проработать вопрос о выделении квот для бесплатного государственного испытания сортов иностранной селекции для допуска их в сельхозпроизводства государств - участников СНГ на паритетной основе. Вторым предложением Беларуси является сокращение сроков и процедур регистрации удобрений. Предлагаем тщательно проработать этот вопрос в межправсовете по вопросам агропромышленного комплекса СНГ. Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса в наших странах должно стать обновленное соглашение о межгосударственных взаимоотношениях в этой сфере, проект которого около года прорабатывается. Этот документ призван определить целевые установки и предпосылки для дальнейшего развития сотрудничества в сфере АПК. Это важнейшая тема для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Интересы стран Содружества сегодня пересекаются на дорогах, точнее, в выстраивании удобных маршрутов. Коридор Север - Юг - это движение товаров на мировой рынок. Наши товары по нему уже идут. Сегодня Беларусь участвует в создании мультимодального трансафганского направления вместе с Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. На совете как раз утвердили и план действий по развитию транспортных коридоров СНГ.

В силу международной трансформации и благодаря тому, что и авторитет, и статус, и товарооборот, и в целом наше взаимодействие набирают обороты в новом качестве, совершенно с новым наполнением, естественно, это вызывает неподкупный интерес у наших внешних партнеров. Поэтому такой процесс мы будем не только приветствовать, но и всячески ему содействовать. Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси

Тех, кому в мире наш союз Содружества импонирует, становится больше. Да запрос на равноправный диалог растет. И однополярный мир рушится. Появляются новые центры силы. Один из них и СНГ. Поэтому для тех, кто не в союзе, но его принципы разделяет, обсуждается утвердить статус наблюдателя. Есть он такой и в ШОС, и в БРИКС.