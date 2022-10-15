Какие цели Вашингтон решает вооруженным конфликтом в Европе?

Военная поддержка Украины обошлась мировому сообществу в 41 миллиард евро. А западные страны выделили 93 миллиарда, что в 15 раз больше, чем потратила на вооружение сама Украина. Но и этого оказалось мало: около 5 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании летом 2022 года.

Но зачем коллективный Запад затягивает войну, прикрываясь призывами к миру? И кого уже разорила военная поддержка Украины? Подробный анализ в авторском комментарии Марии Петрашко.

Если бы у вас было 93 миллиарда евро, на что бы вы их потратили? 93 миллиарда евро - именно столько суммарно к нынешнему октябрю выделили Украине на вооружение. Это больше чем оборонные траты Индии, России и Германии вместе взятых за весь 2021 год. И если раньше в Украину сплавляли все старье, теперь киевскому режиму помогают уже свежими арсеналами. Представляете, как сейчас украинские чиновники во главе с Зеленским себя чувствуют?

Перепродажа вооружения на черных рынках как государствообразующий бизнес по-украински сегодня вдруг начала пугать Евросоюз. Но какая разница, если Брюссель ничего не решает? А вот американские правящие элиты высоко сидят, за океаном далеко глядят и больше всех финансируют и подстрекают. Но зачем? США не нужна победа Украины в военном конфликте. Задача Штатов не просто максимально истребить российское население и дестабилизировать экономику, подтолкнув к внутриполитическому накалу, а вплоть до развала России. Вторая цель, которая уже достигнута, - это ударить по Евросоюзу как по конкуренту. Европейские капиталы и производства должны сбежать в США, ведь энергетический кризис ЕС - уже давно крупнейший финансовый и внутриполитический нарыв. Но и это не главное. Главная мишень - Китай. Европа как раз крупнейший импортер КНР. Потеря европейского рынка все-таки ударит по Поднебесной, затяжной конфликт посреди Европы Пекину невыгоден. А вот США очень нужен. И именно поставками вооружения Вашингтон регулирует скорость войны. Только вот как бы регулятор не отвалился.

The National Interest, Джозеф Донато, офицер военной разведки США: Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений в Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются. При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой.

Основная причина тому - многолетняя деиндустриализация США. Эх, Трампа на них нет! Впрочем, зачем прекращать поставки вооружения и финансирования, если акции оборонных компаний США растут. А умирающий европейский бизнес скоро подпитает американскую экономику своей релокацией, может даже на похороны Евросоюза скинутся.

Business Insider: У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны.Периодически военные учения отменяются, а из-за экономии патронов солдаты меньше тренируются.

Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму более €690 млн. А пополнение боезапаса бундесвера обойдется примерно в €30 млрд. Тем временем в Евросоюзе…

Forbes, Кеннет Рапоза: Без российского газа европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье.

Телеканал CNN: Риск (раскола в Европе) реален... Граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России.

The Guardian: Экономика Великобритании растет медленнее, чем ожидалось, на фоне кризиса стоимости жизни. Страна вступает в техническую рецессию впервые после снятия карантинных ограничений.

Financial Times: По данным ONS, рекордное количество британцев старше 65 лет работает.

Британские супермаркеты начали нанимать специальных сотрудников для охраны дорогих мясных продуктов. Такое решение было принято на фоне кризиса стоимости жизни и увеличения числа краж в магазинах.

Independent: Долги британцев по счетам за электроэнергию выросли до 2,1 млрд фунтов стерлингов в преддверии повышения цен.

The Economist: Глава Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрид Руссвурм: Из-за газового кризиса Германия оказалась перед угрозой деиндустриализации.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten, профессор экономики Кристиан Крайс: США хотят разорить Европу и помешать сотрудничеству России и ФРГ.

Bloomberg: Инфляция в Дании достигла самого высокого уровня почти за четыре десятилетия из-за резкого роста цен на продукты питания и энергоносители, что угрожает остановить рост экономики страны.

Euractiv, опрос в Италии: 59 % считают правильным прекратить поставки оружия в Украину, а 43 % хотели бы, чтобы экономические санкции против России были приостановлены.

Irish Mirror:70 % молодых ирландцев рассматривают возможность переезда за границу по мере обострения кризиса стоимости жизни.

New York Post:Байден ведет США к энергетическому кризису, почти прекратив сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа. Он сделал это ради замедления процесса потепления климата.

Вот вам и ответ на вопрос, зачем Столтенберг громко угрожает ядерными учениями НАТО - чтобы хотя бы на неделю отложить неистовую волну возмущения американцев и европейцев. Ядерный фокус для отвлечения.

И здесь очень важно понимать: Вашингтон дипломатию и устные предостережения, да даже последние китайские предупреждения не понимает. Все мы видели это во время тайваньского десантирования американских пенсионеров. И если не ядерные удары, то точечные уничтожения энергообеспечения подопечных стран, а лучше поставка военных технологий или вооружения странам - врагам США могут хоть как-то охладить пыл дабы пепел ядерного противостояния не осел. А уж будут ли за океаном поднимать ставки до предела ради собственной гегемонии, это у них стоит спросить.

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