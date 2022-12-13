Какие вопросы будет решать ВНС? Приведение ряда законов в соответствие с обновленной Конституцией обсудили во Дворце Независимости

Стабилизировать общество на всех этапах его развития - такую роль отводят Всебелорусскому народному собранию в современных реалиях. Доработанный проект закона о ВНС сегодня вместе с отдельными положениями закона о политических партиях обсудили во Дворце Независимости в соответствии с обновленной Конституцией. Это основная причина изменений. Каким должно стать народное вече? Кто будет входить в состав делегатов? За последние несколько месяцев законопроект о ВНС прошел не одно общественное обсуждение. Что думают люди - предложения и коррективы - все учли. Вече должно стать площадкой для диалога представителей абсолютно разных слоев общества. Это место, где будут приниматься стратегические решения, поэтому людей, которые не заняты в экономике или общественной жизни страны, здесь, конечно, не будет. Но при этом ВНС не станет "советом чиновников", как ошибочно полагает часть людей. Вече остается абсолютно народным.

"Собрание - важный конституционный представительный орган, орган высшего народовластия. О том, что ВНС приобретет такой статус, говорилось еще на самом первом собрании тем делегатам, которые принимали участие в нем", - сказал Президент.

"Всебелорусское народное собрание - стабилизатор общества. В этом его главная роль - стабилизировать общество на всех этапах его развития. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться", - подчеркнул Александр Лукашенко. В обычных условиях собрание продолжит работать, как и сложилось, только с некоторыми дополнительными функциями.

"Встречаться будем чаще, минимум один раз в год. Как я уже ранее говорил по-простому, по-народному: собрались, обсудили тот или иной важнейший вопрос, приняли решение и поехали работать в трудовые коллективы, поскольку это не постоянно действующий орган", - уточнил белорусский лидер и добавил, что участники ВНС будут задействованы на общественных началах, не получая какого-либо денежного вознаграждения.

Одна из главных черт ВНС, на которую обратил внимание Президент, - разностороннее представительство. Туда войдут представители всех слоев белорусского общества, подчеркнул глава государства. В некоторых трудовых коллективах люди ставили вопрос, не превратится ли ВНС в очередное собрание чиновников. "Ну, может, вы не достучались до людей, не объяснили им. Но представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Только пути движения в это собрание несколько иные", - пояснил Александр Лукашенко. Например, необязательно, чтобы коллектив завода собирался и выдвигал своего представителя на ВНС. На собрании будут и депутаты, и члены общественных и иных организаций, которые так или иначе представляют трудовые коллективы.

"Это должны быть профессионалы. Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял - не понял, отсидел, уехал. Таких там быть не должно, - озвучил свое требование к делегатам ВНС Президент. - Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами. Им предстоит принимать решения по стратегическим направлениям, важнейшим вопросам государственной и общественной жизни."

Роль ВНС - стабилизатор белорусского общества

По словам Президента, общество должно понять важность диалога именно на площадке ВНС. Сам механизм избрания делегатов станет гарантом присутствия всех мнений, значит, решения будут приниматься цивилизованно, а не на улице. При этом ВНС не будет вмешиваться в работу госорганов - это тоже принципиальное дополнение.

Президент пояснил: "Люди должны понимать, что спокойно так не будет. Мы уже опыт имеем 2020 года. Нам спокойной жизни не дадут. Даже если мы будем этого хотеть - весь наш народ - спокойной жизни не дадут. И вообще, по-народному, ну а вдруг? Ну а вдруг случится неразбериха? 2020 год - это была попытка внешнего мятежа, внешнего воздействия на страну. Это главное. Ну и внутри нашлись несколько тысяч человек, которые поддались этому. Ну а если внутреннее противостояние? Да, оно будет подогреваться извне, но главная причина и главные действующие силы будут внутри. У нас этого не было. Но это может быть. Особенно сейчас, когда меняется поколение, когда естественно будет меняться власть, в том числе и Президент".

"Если появятся вот такие внутренние причины к столкновению… Мы что, лоб в лоб, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно. А тогда какой механизм? Вот мы и предлагаем народу и государству этот механизм - Всебелорусское народное собрание".

Партии должны придерживаться основного вектора внешней и внутренней политики

Что касается закона о политических партиях, главное выработанное требование: партии должны работать, отталкиваясь от внутренних интересов страны. Соответственно их позиции по внешней политике тоже должны соотноситься с основным курсом. Проще говоря, спорить можно, "нельзя быть инагентом". Новые партии очевидно будут появляться. При этом, по словам Президента, "произойдет очистка от случайных попутчиков".