Уже завтра, 13 октября, в столице Кыргызстана пройдет саммит лидеров Содружества независимых государств. Участие в нем примет и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он уже прибыл в страну с рабочим визитом.

Геополитические вызовы, экономическое сотрудничество, преодоление разногласий - такой спектр возможных тем, не считая конкретной повестки самого форума. В преддверии встреч первых лиц министры иностранных дел сверили часы по экономике и безопасности.

Не секрет, что вопросы солидарности стоят в СНГ остро. Позиция Минска в объединении последовательная. Александр Лукашенко постоянно призывает коллег к сплоченности и усилению взаимной поддержки. На полях форума будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества между странами. Чего ждать от саммита Содружества в Бишкеке, рассказала Наталья Бреус.





Предстоящий саммит СНГ задает ритм жизни в миллионном Бишкеке. Сложный дорожный трафик в эти дни не упрощает жизнь горожанам. ВИП-кортежи, кажется, в режиме нон-стоп рассекают по столице Кыргызстана.

Председательство Кыргызстана в СНГ обязывает и встречу лидеров провести на уровне. Как любому хозяину, президенту Садыру Жапарову хочется не ударить в грязь лицом. Бишкек основательно готовился к приезду первых лиц. Наводить последний марафет в центре помогает трактор "Беларус".

К приезду высоких гостей проводят не только генеральную уборку. Местным жителям пришлось пережить массовое дорожное обновление. Ради безопасности город на 2 дня сделали свободным от электросамокатов, а детей на это время перевели на дистанционку. Но к организационным и логистическим трудностям в принципе относятся здесь с пониманием.

Все давно привыкли, что Молдова и Украина, которые де-юре в СНГ, по факту от участия в мероприятиях Содружества отказываются. Кстати, в этот раз не приедет и премьер Армении Никол Пашинян. А на встречу министров иностранных дел Ереван делегировал заместителя, что стало головной болью для протокола. Но, в конце концов, флаги Армении и Азербайджана оказались рядом.

Обсуждение армяно-азербайджанской ситуации в повестке не значилось, но в кулуарах, по словам генсека СНГ Сергея Лебедева, тему, конечно, обсуждали - с надеждой на скорейшее урегулирование. Да, такова наша реальность - противоречий в Содружестве хватает.

Остается единое мнение, что СНГ нужно, оно востребовано. И в сегодняшней сложной ситуации в мире как раз взаимодействие в рамках Содружества помогает нам преодолевать многие трудности, решать многие проблемы. И экономического плана, противодействие санкциям. Мы убеждены, что эти санкции необоснованные. Координация внешнеполитической деятельности на международной арене, в ООН. Несмотря на все трудности, мы смотрим с оптимизмом на наше дальнейшее взаимодействие. Сергей Лебедев

Накануне встречи первых лиц по традиции министры иностранных дел сверяют часы. Много внимания уделяется вопросам безопасности и экономического сотрудничества. В СНГ есть все, чтобы снизить зависимость от мировых потрясений и агрессивных санкционных ультиматумов недругов. Бьют по одним - аукается всем. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Торговля в СНГ растет. Минск и Москва задают тон и в промышленной кооперации, и в обеспечении технологического суверенитета, и в расчетах в национальных валютах. Но только этими вопросами лидеры не ограничатся.





В ходе встречи глав государств предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудят укрепление потенциала Содружества. Мы подготовили четыре проекта заявления, которые, рассчитываем, завтра будут одобрены главами государств. Один из них касается справедливого глобального развития в формировании многополярного мира. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

"Все страны СНГ едины в понимании необходимости укреплять потенциал Содружества в качестве серьезной опоры многополярного мира. Противоречия в дипломатической практике - вещь обыденная. Они всегда были и есть, - отметил Сергей Алейник. - Но нам удается находить компромиссные формулировки, решения практически по всем вопросам повестки дня".

"На сегодняшний день очень остро стоит вопрос солидарности, сплоченности, объединительной и созидательной повестки дня в Содружестве. К этому нас подталкивают особенности текущего геополитического развития, незаконные односторонние меры, которые принимаются странами Запада в отношении ряда стран СНГ, включая Беларусь. Этому мы тоже уделили внимание. И, конечно, эта объединительная повестка будет только укрепляться", - считает глава МИД.

На саммите ожидается подписание солидного пакета документов. Важным станет решение об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Это чтобы Клуб друзей Содружества становился шире. Увы, но сегодня и в самом СНГ зачастую взаимной поддержкой и не пахнет. А она была бы кстати, когда западные стратеги спят и видят, как расчленить евразийское пространство и использовать страны в качестве сырьевых и промышленных придатков.

Никому мы не нужны, кроме того постсоветского пространства, которое сегодня существует после распада Советского Союза. Фактически мы разговариваем на одном языке, у нас единая экономика, у нас единые рынки, производственная кооперация и так далее. Для того чтобы это создать, не хватит периода жизни ни нашей, ни наших детей. И зачем ломать? Зачем ломать этот общий рынок? Никто же вас не позвал на другие рынки. Зачем сегодня это разваливать? Александр Лукашенко





"По крайней мере не спешите, не торопитесь. Как я всегда Порошенко, Януковичу, Саакашвили и другим говорил: "Вы чего выскакиваете из СНГ? Не надо делать эти шаги, потому что вернуться будет сложнее, а возвращаться придется. И экономика заставит нас". Главное, вся основа и фундамент - это экономика и жизнь людей", - подчеркнул Президент Беларуси.

Эти слова были сказаны Лукашенко летом руководителям служб безопасности стран Содружества, но в таком же духе всегда проходит и общение с коллегами-президентами. Нужно быть бдительными в глобальном смысле, ведь из-за океана разжигают конфликты и пытаются растащить СНГ.

Я считаю, что на текущий момент наши страны постсоветского пространства сталкиваются с общими угрозами. Речь идет о подрывной деятельности стран НАТО, которые стремятся создать новый фронт войны против России. Им удалось организовать переворот на Украине в 2014 году, использовать ее как плацдарм для развязывания вооруженного конфликта. Этот опыт они хотели бы повторить на Кавказе или в Центральной Азии. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт российского Совета по международным делам

Позиция Минска в СНГ предсказуемая и последовательная: не поддаваться на провокации, находить компромиссы, усиливать экономику. Уж если кого и можно назвать истинным приверженцем укрепления Содружества, так это точно Лукашенко. В Бишкеке белорусского Президента встречали не привычным для нас караваем, а национальным блюдом - мучными баурсаками и медом.