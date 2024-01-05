Каким будет Год качества? Подробности обсудят на совещании у Президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 5 января во Дворце Независимости совещание об основных направлениях работы по совершенствованию качества в 2024 году и Знаке качества Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.

Символично, что первое совещание главы государства в этом году, объявленном в Беларуси Годом качества, посвящено именно данной тематике. Для наглядности продукция лучших предприятий страны, сохранивших со времен Советского Союза высокое качество, представлена на специальной выставке во Дворце Независимости "Знак качества: традиция прошлого и настоящее".

Как уточнил телеграм-канал "Пул Первого", состав участников совещания собран широкий, а на повестке дня - два вопроса. Правительство подготовило план мероприятий по проведению Года качества, который представят Президенту. Будет также представлено нескольких вариантов государственного знака качества, из которых предстоит выбрать лучший.

Впервые идею посвятить нынешний год вопросам качества озвучил Президент в сентябре 2023 года во время рабочей поездки в Могилевскую область. "Качество - важнейший вопрос. Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все у нас хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный (мы не успеваем обеспечить спрос России), но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.