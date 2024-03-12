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Каким должен быть кандидат в делегаты ВНС

В Беларуси началось выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Какие требования к кандидатам в делегаты ВНС, рассказала телеканалу "Беларусь 1" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало.

"В первую очередь, это должен быть не просто гражданин своей страны, а человек с высокой степенью ответственности и активной гражданской позицией, человек, который должен верить в то, что его страна лучшая, что именно с его участием как делегата ВНС страна должна стать лучше, - считает депутат. - Потому что именно ему, гражданину своей страны, будет делегировано право теми гражданами, которые его выдвигали, представлять их интересы, вопросы, вносить предложения, отстаивать ту или иную точку зрения, словом, обязательно идти вперед".

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