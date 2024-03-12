Каким должен быть кандидат в делегаты ВНС

"В первую очередь, это должен быть не просто гражданин своей страны, а человек с высокой степенью ответственности и активной гражданской позицией, человек, который должен верить в то, что его страна лучшая, что именно с его участием как делегата ВНС страна должна стать лучше, - считает депутат. - Потому что именно ему, гражданину своей страны, будет делегировано право теми гражданами, которые его выдвигали, представлять их интересы, вопросы, вносить предложения, отстаивать ту или иную точку зрения, словом, обязательно идти вперед".