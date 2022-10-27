Каким может быть новый миропорядок? Это активно обсуждают в Москве

Прежний международный порядок рушится на глазах у всего мира. Многие согласятся, что в однополярном диктате вашингтонских элит не было ни справедливости, ни безопасности на должном уровне. И как итог - сегодняшние военно-политические противоречия и глобальный передел мира. Каким может быть новый миропорядок, в эти дни в Москве обсуждают 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов практически со всего мира на площадке ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Помимо представителей Турции, Китая, Индии, Франции и Германии, Египта и Ирана, Индонезии и многих других, есть и эксперты из Беларуси. Так какие очертания будущего мироустройства прогнозируют эксперты - узнала Мария Петрашко.

Мир после гегемонии: справедливость и безопасность всех - тема нынешнего заседания клуба "Валдай" звучит именно так. И в силу географического положения Беларусь не может стоять в стороне от этих глобальных событий.



Но чего ждать от нового миропорядка?



То, к чему всегда Беларусь стремилась. Чтобы не было высших и низших, было равноправие в международных делах. А опыт Беларуси говорит: санкции не работают, мы не одиноки в борьбе за безопасный мир. Наши ценности разделяют. Просто мы занимаемся этим еще с начала 90-х, когда наш президент пришел. Но ни для Российской Федерации, ни для КНР не делают исключения. Мы этим давно занимаемся: развитие своих технологи: сельское хозяйство,промышленность. Мы можем опытом поделиться, в тяжелой ситуации вырулить. Алексей Дзермант, политолог



Ни одна страна мира не должна и уже не может диктовать ход мировых событий - считаться с решениями и интересами других государств или альянсов придется. Именно поэтому сегодня как никогда важно не ошибиться в выборе. Любой союз должен быть инструментом в продвижении суверенных интересов, но никак не превращаться в авторитарное сообщество, прислуживающее заморскому хозяину. Ведь порой это приводит к брекситам, отставкам и прочим кризисам - от энергетических до внутриполитических. Впрочем, Беларусь свои верные шаги в выборе партнеров уже сделала.



Совсем недавно нашу страну единогласно поддержали. Шанхайская организация сотрудничества начала процедуру по предоставлению Беларуси статуса полноправного члена.



Беларусь с первых дней последние 6 лет показала очень высокую активность. Это не комплимент, это оценка всех членов ШОС, которые приняли решение по приему Республики Беларусь в организацию.Но главное ШОС выиграет от того, что Беларусь станет полноправным членом. Рашид Алимов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (2016-2018 г.г.)



Репутация страны выстраивается годами. Скрупулезно во всех плоскостях взаимодействия. А разрушить образ стабильного партнера можно буквально за сутки. Наша страна достойно прошла проверки на прочность, оттого и отзываются о нас не только с позиции поставщиков качественной продукции, но и как об игроках с немаловажной ролью в больших торговых проектах.



Наращивание политических, торгово-экономических, промышленных связей - это и есть безопасность государства и его граждан. И возможно это только, когда руководство страны действует в интересах собственного народа. Когда руководство не предаст и не продаст своих людей, а наоборот сделает максимум для развития и процветания. К сожалению, на европейском континенте все меньше стран могут похвастаться и яркими личностями в политике, и по-настоящему преданными лидерами.



Впрочем, люди в этом не виноваты, люди все понимают.



Личный рейтинг Президента Лукашенко сегодня наивысший среди населения Молдовы. По свежим опросам. Он стабильный. Из чего вывод - опыт Беларуси и ее модель - социальная, экономическая - приветствуется. Константин Старыш, политик (Молдова)

