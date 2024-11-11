Какими знаковыми событиями отметился 2024-й - взгляд Натальи Бреус, которая была в гуще событий

Политический пул последние месяцы жил в буквальном смысле на чемоданах. Насыщенная международная повестка пришлась на конец года - там были визиты нашего Президента в Россию, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, чуть раньше в Монголию и еще Узбекистан. 2024 год полон знаковых событий: Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и официально партнером в еще одном глобальном объединении - БРИКС. Все это результат работы Минска на внешнеполитическом контуре и примета времени - мир становится многополярным.

В экспертных кругах уже говорят, что 2025-й может стать важным годом для планеты. Таким переломным моментом, который во многом определит, как будет мир жить дальше.

И в этом свете слова Гутерриша о том, что грядущий год может стать самым жарким в истории человечества, наполнены уже не только климатическим смыслом. Но сначала что у нас? Для нас год начнется с выборов Президента и после наступит "электоральная передышка". Ведь, если помните, и 2024-й стартовал тоже с выборов: единый день голосования стал важным моментом политической модернизации.

"Это очень серьезное мероприятие. Особенно в момент модернизации нашей власти. Нас могут покритиковать: какая-то слабая модернизация. Но мы всегда говорили, что везде все процессы должны носить эволюционный характер. Если пойти резко, тоже можно сейчас, но это революция. Лимит революций мы и россияне уже исчерпали. К чему это может привести - Украина. Они тоже лимит исчерпали, но попробовали в 2014-2015 году, майданули. Вот к чему привели эти резкие повороты. Поэтому мы спокойно идем, модернизируя свою систему. Но надо сделать, чтобы она устаканилась, по-народному говоря", - подчеркнул Президент Беларуси в феврале 2024 года, принимая участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.

"Устаканивать" начали сразу. Уже весной прошло Всебелорусское собрание в новом статусе - впервые как конституционного органа. Если честно, это было сразу немного непривычно. Думаю, и самим делегатам, ведь отныне на них важная миссия.

"ВНС получило исключительные полномочия блокировать решения любого органа или должностного лица. Тем самым собрание станет защитным буфером от возможных опасных процессов, идущих вразрез с интересами общества и государства. Делегаты - это и есть глас народа, коллективный разум. Вы не просто всеобщее собрание. Вы национальная совесть, вы, повторю, ”глас народа“. У вас нет права на ошибку. Вы имеете право только на верность и преданность своей стране и нашему народу. Ваша миссия - служение во имя будущего Беларуси", - заявил в своем выступлении на заседании 7-го Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко в апреле 2024 года.

За Всебелорусским собранием - политическая глобаль. И позже Президент сделает важную ремарку на встрече с Президиумом ВНС, чего с ним не должно случиться.

"ВНС никому не должно мешать работать. ВНС не должно довлеть над другими органами власти, ибо мы создадим сами себе проблемы", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что пока в должности Председателя ВНС и Президента находится один человек, этого, естественно, не произойдет. "Но потом мы можем создать себе большие проблемы", - предостерег глава государства на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания в ноябре 2024 года.

Вот такая была особенность 2024-го, это отметит сам Александр Лукашенко - в начале мы были сконцентрированы на внутренней политической повестке и вполне земных делах, а вот на финал года пришлось много международных дел: визиты, встречи, переговоры. Всесезонной можно назвать разве что работу с Россией. Санкционная позиция Запада сплотила Минск и Москву. Ключевыми на повестке юбилейного ВГС (а Союзному государству четверть века) стали подписанные договоры о гарантиях безопасности в рамках союзного объединения и о создании общего энергетического рынка.

"Движемся не совсем быстро. На сегодняшний день реализуется лишь 27 импортозамещающих проектов. Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 трлн долларов по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше", - заявил Александр Лукашенко в декабре 2024 года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Еще одним существенным шагом в союзном строительстве стало формирование объединенного рынка электрической энергии. "Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Работа по этим направлениям у нас развернута", - сказал Президент.

Но какие бы цели ни преследовали Беларусь и Россия, строя Союзное государство, его основная целевая аудитория - их граждане, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Те, кто верит в нас, доверяет нам, рассчитывает на внимательное реагирование на их нужды и потребности. Поэтому особая тема - обеспечение равных прав граждан Беларуси и России", - отметил глава государства.

Самая громкая новость встречи - размещение в Беларуси нашумевшего "Орешника", что охладит "горячие головы" и укрепит безопасность.

Говоря об обновленной ядерной доктрине России в ходе итоговой прямой линии 2024 года, Президент России Владимир Путин отметил: "Мы объявили о том, что если угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Беларуси, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации".

Причиной "репортерского нападения" нередко становится желание узнать: во-первых, чуть больше инсайдов том, что происходило на переговорах за закрытыми дверями, во-вторых, чего ждать? Тут, как говорится, и рабочий, и личный интерес (как быстро собирать чемоданы). Отсюда наши вопросы о внешнеполитических планах или графиках визитов. Один из них анонсировал Александр Лукашенко - в ближайшее время в Китай. У Минска и Пекина (и это подтвердил сам Си Цзиньпин) серьезные планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства.

В Астане в июле 2024 председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с получением Беларусью нового статуса в Шанхайской организации сотрудничества (на саммите в Астане республика была принята в ШОС в качестве полноправного члена).

"Вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала полноценным членом ШОС. Я вас горячо поздравляю", - сказал председатель КНР.

Он напомнил, что в прошлом году Президент Беларуси дважды посетил с визитом Китай. Во время состоявшихся переговоров стороны наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях.

"Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений", - заявил Си Цзиньпин. При этом, добавил китайский лидер, стороны намерены двигаться в этом направлении семимильными шагами.

Два знаковых момента года. Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничество и партнером БРИКС. Учитывая географию стран-участниц, наблюдателей, население и общую площадь государств, вырисовывается серьезная альтернатива Западу.

Александр Лукашенко 4 июля в Астане на встрече в формате "ШОС плюс" призвал к быстрым шагам, так как время спрессовано, необходимо действовать оперативно. "Ситуация сейчас такова, когда люди в мире находятся в растерянности и неведении. Только что Генеральный секретарь ООН подтвердил ту конфликтность и опасность в перспективе развития нашей планеты. Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда - после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить", - уверен белорусский лидер.

Особенность работы Минска в таких интеграционных структурах - всегда предлагать конкретику. Конкретику, которая поможет сотрудничать и развиваться. Как раз одна из задач для Глобального Юга - меньше зависеть в расчетах от доллара. Это значит давать меньше рычагов воздействия на геополитику.

В Казани в октябре Александр Лукашенко отметил: "Хочешь - не хочешь, а надо решать общие вопросы, которые волнуют и будут в будущем волновать БРИКС. И тот же Китай, и Индию и так далее".

Например, одна из таких тем - это создание новых альтернативных западным расчетно-платежных систем, чтобы не зависеть от санкций. "Мы вынуждены предлагать параллельную систему расчетов. Некоторые государства на это реагируют так: "Знаете, нас не касается, и ладно". А что, завтра не коснется? - задал риторический вопрос белорусский лидер. - Разве вот этот выпад, наглость американцев с арестом российских золотовалютных резервов - это никому не сигнал?"

Конец года стал рекордным по количеству встреч и переговоров на высшем уровне. Турция, Зимбабве, Иран, Эфиопия, Вьетнам, Сербия, Лаос, Венесуэла. Это не просто политическая вежливость, а контакты, которые помогают продвигать интересы Беларуси на внешнем контуре, расширять традиционные рынки и лучше работать на дальней дуге.

Что еще - перезагрузка отношений с Оманом и развитие диалога с ОАЭ. Политическое взаимопонимание на Ближнем Востоке еще принесет свои экономические плоды. Выйти на миллиард долларов в торговле, развивать промышленную кооперацию, сообща работать на рынках других стран договаривались с Ташкентом и Баку. Договор о дружбе и сотрудничестве будет определяющим для Минска и Улан-Батора. Общие точки роста определили лидеры Беларуси и Пакистана. Технологии, логистика, сельское хозяйство.

В ноябре в Исламабаде на переговорах в расширенном составе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Президент заявил, что Беларусь и Пакистан имеют блестящие политические отношения, теперь необходимо подтянуть до этого уровня торгово-экономическое сотрудничество.

"Мы не гигантская страна и гигантоманией никогда не страдали и не страдаем. Но от Советского Союза, который был высокотехнологичной страной, нам достались хорошие технологии, которые мы в последнее время развили. И я уверен, что те технологии, которыми мы обладаем, очень нужны Пакистану", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не делайте нас врагами монгольского народа. Мы - ваши самые близкие друзья и братья. И мы с Президентом (Монголии - прим. ред.) в экономике докажем, что мы многое можем здесь сделать. Не меньше, чем империи, с которыми вы граничите, и развитые государства. Я этого очень хочу, и мы это сделаем", - заявил Президент Беларуси в июне во время официальных переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Кстати, красной нитью в тезисах Президента в Пакистане и Монголии, например, звучала мысль о безопасности. Местной - из серии "не поддавайтесь на провокации и не потеряйте страну в политической горячке" - и глобальной. Обстановка в мире все напряженнее. И не надо заблуждаться по поводу нашей позиции по украинскому конфликту. Лукашенко всегда призывает садиться за стол переговоров.

"На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, слава богу, и на Западе. Ну, так надо двигаться, надо договариваться. Каждый день гибнут тысячи ни в чем не повинных людей. С двух сторон. Наш интерес - Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта в Украине. Это вопрос гарантий нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане. Готовы в этом направлении работать", - заявил Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности в октябре 2024 года.

Пожалуй, ключевой вопрос - станет ли 2025-й годом окончания конфликта в Украине? Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине. Хотя здесь в принципе важнее выйти на траекторию мирного процесса.

Кремль дал понять, что площадкой для возможных переговоров России и Украины может стать не только Словакия. Тем более, как говорится, есть намоленное место.