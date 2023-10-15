Какими инициативами отметилась Беларусь в Содружестве Независимых Государств

Минск всегда формировал портфель своих инициатив в СНГ с оглядкой на экономический вектор. Голос Беларуси услышан по ряду значимых документов. Алина Лаппо вспомнила, какими инициативами отметилась наша страна в Содружестве.

Для всестороннего укрепления СНГ Беларусь всегда выступает с рядом инициатив. И здесь стоит отметить, мы в числе лидеров по количеству подписанных и ратифицированных документов. Закономерно, что Минск, где и находится штаб-квартира СНГ, неофициально считается столицей Содружества.

Белорусская сторона трижды председательствовала в организации и вполне успешно справлялась с этой почетной миссией. Последний раз два года назад, тогда усилия были направлены на активизацию экономического сотрудничества между странами, чтобы, в том числе преодолеть последствия Covid-19.

2021 год отчетливо продемонстрировал эффективность согласованных действий. Взаимная торговля между государствами выросла более чем на четверть, значительно прибавил и экспорт. Ни одна из стран Содружества не допустила падения ВВП, и в целом по СНГ он увеличился на 4,4 %. И соответственно рост экономик оказал положительное влияние на рынок труда и сократил уровень безработицы.

Опять же в рамках белорусского председательства, ускорен процесс по соглашению о свободной торговле услугами, к которому шли больше десяти лет. В итоге документ был подписан в июне. И стал органичным дополнением соглашения о свободной торговле товарами.

Республика Беларусь за все годы деятельности СНГ последовательно выступала за превращение ее в современную, интеграционную структуру, результативную, эффективную. Выступала с точки зрения адаптации организации новым условиям. Она является одним из лидеров тех соглашений, которые приняты в рамках СНГ. В этом очень важное преимущество Беларуси в Содружестве. Андрей Русакович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Год назад по инициативе Беларуси создали рабочую группу для оперативного мониторинга экономической ситуации. Широкий пакет предложений белорусской стороны: от углубления промышленной кооперации и стимулирования инвестиций до упрощения таможенного регулирования и формирования новых каналов экспорта. Регулярно продвигаем тему сокращения торговых барьеров.

В марте 2023 года на заседании Экономического совета Содружества Беларусь выступила модератором платежного хаба, предложив создать его на базе Межгосбанка СНГ. Такая собственная платежная система станет рабочей альтернативой SWIFT. Минск инициировал активнее развивать и искусственный интеллект, сейчас идет разработка белорусскими специалистами модельного закона.

И хотя за Cодружеством оставляют сильный гуманитарный, научный вектор, а также статус диалоговой площадки. Все же общая торговая корзина нашего партнерства не так уж и плоха. Торговля между Беларусью и государствами СНГ по итогам 8 месяцев выросла до 33 млрд долларов. Это 12,5 % роста в сравнении с 2022 годом.

Проблемы безопасности, которые не признают границ и опасны всегда и для всех без исключений. Здесь Беларусь предложила под эгидой СНГ сформировать сеть национальных аналитических центров, функционирующих для противостояния "недружественным шагам" стран Запада. Где главные задачи: раскрытие замыслов иностранных спецслужб по организации провокаций, санкционных планов, а также предотвращению проникновения террористов в регион.

Нельзя опустить и гуманитарную сферу сотрудничества. Минск в этом году наделен статусом спортивной столицы Содружества. В августе мы принимали большой спортивный праздник - II Игры стран СНГ.

А вообще, если кого-то и можно назвать истинным приверженцем усиления интеграции, так это Беларусь. И наш взгляд на СНГ неизменный - развитие всех измерений взаимодействия, что важно с выходом на конкретные результаты.

Союз не утратил своей актуальности. Государства, которые были во времена СССР, имеют очень много общего: экономические интересы, культурные, гуманитарные. И мы будем на этой площадке работать и обеспечивать интересы всех государств. Это Союз Независимых Государств, который взаимодействует на равноправных основах. Мы выстраиваем отношения именно на взаимовыгодных отношениях. Дмитрий Белик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России