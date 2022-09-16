Какой лидер на самом деле может спасти ЕС от энергетических проблем, имея дрова и смекалку?

Самый масштабный энергетический кризис Европы за последние полвека только усугубляется. А все попытки найти альтернативу российскому топливу тщетны.

Так почему бы просто не снять с России санкции? И кто из лидеров все же мог бы спасти Европу? Разгадки в авторском комментарии Марии Петрашко.

И все-таки санкции работают. Эйфелева башня и другие административные здания и музеи Парижа лишатся ночной подсветки. В целях экономии.

В Германии один из чиновников предложил обтираться влажной тряпкой вместо душа опять же для экономии. В Великобритании жители массово сдают своих питомцев в приюты. По всей Европе жителей учат спать в одежде и шапке.

Впрочем, новая нормальность Европы - это хорошо забытая старая. Не так уж давно, по меркам всемирной истории, в Европе улицы утопали в нечистотах. И чтобы горожане могли спокойно передвигаться по грязи и не испачкаться, изобрели каблуки. Ну и парфюм, утомившись от вони. Интересно, сколько придет новых изобретений после холодной зимы 2022-го?

Конечно же, политики западных стран могут быстро расхлебать эту остывающую кашу энергетических проблем, которую сами и заварили. Нужно всего-то отменить часть санкций против России, чтобы газ по трубе пошел. Но как же они отменят санкции, если это будет явным поражением? А западной пропаганде нужна иллюзия победы. Вот и кормят они наивного европейского зрителя сказками о спасительном сланцевом газе из США и скорой альтернативе российскому голубому огоньку. Но факты говорят обратное: поставки СПГ и черного золота из США в европейские страны достигли своего максимума. Предела! И инвесторы не хотят вкладывать деньги в нефтегазовые компании для большей добычи сырья.

И в реальности газ в Европе подорожал в 10 раз в сравнении с периодом до пандемии.

Но ко встрече с этой самой реальностью оказались готовы далеко не все чиновники. Из плеяды непокорных европолитиков сербский лидер взглянул на ситуацию трезво и честно.

Хочу, чтобы люди знали, что следующие шесть с половиной месяцев - до 31 марта - будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны. Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор. Александр Вучич, президент Сербии

Из речи Вучича также выяснилось, что балканские лидеры обращались к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой обсудить с Владимиром Путиным газовые поставки этой зимой. Но прогадали.

Не к Эрдогану и не к Путину обращаться надо было!



