Какой вклад внесла Беларусь в развитие ОДКБ и укрепление международной безопасности - ответы в проекте "По форме"

За год председательства в ОДКБ Беларусь выполнила все задачи, которые были поставлены в декабре 2022-го.

Какой вклад внесла наша страна в развитие организации и почему так важно ее сохранить - в новом выпуске "По форме".

"Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" - эти слова стали девизом председательства Беларуси в ОДКБ в 2023 году. Год назад в Ереване на заседании Организации Договора о коллективной безопасности Александр Лукашенко озвучил этот лейтмотив, а также изложил основные направления работы военно-политического блока. Лаконично их можно разделить на два вектора: внутренний и внешний. В первом случае - повысить сплоченность государств-членов и урегулировать противоречия между ними. Во втором - усилить роль ОДКБ на международной арене. Какой вклад внесла Беларусь в развитие организации в уходящем году? Сейчас разберемся.

Беларусь приняла бразды правления в непростой период: кризис международных отношений, беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке. Сюда же можно добавить непрекращающийся санкционный прессинг и крах международной и региональной безопасности.

Президент Беларуси детально вникал в каждый вопрос касательно работы ОДКБ. Держал руку на пульсе во время всех учений. Предлагал, призывал, помогал. Такой подход определенно дал плоды. Сейчас лаконично пробежимся по задачам, которые глава государства ставил перед организацией на 2023 год.





Первое. Урегулирование кризисных ситуаций. Президент сразу сказал: "Нам нужен мир!" И чтобы решить этот вопрос, нужно брать не оружие в руки, а разговаривать. Беларусь предприняла все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала. Оказана помощь коллегам из Таджикистана в вопросе урегулирования конфликта на границе с Кыргызстаном. И чтобы помочь - не всегда нужно отправлять миротворцев с оружием. Как и в ситуации с Арменией. Призывы Президента к диалогу, помощи и, как следствие, миру звучали каждый день.

Задача номер два. Эффективное позиционирование на международной арене. И здесь у Беларуси серьезные подвижки. Возьмем взаимоотношения на уровне стран СНГ. Сюда добавляем ШОС. Напомним, Беларусь подала заявку на вступление в эту организацию в 2024 году. Сложнее идет работа с европейскими государствами. Пока отношения на паузе. Но это их решение. Президент Беларуси буквально через день протягивает руку дружбы Польше, Прибалтике, да в принципе всему западному сообществу.

Третье. Повышение уровня боевой подготовки военнослужащих ОДКБ. В 2023 году прошел ряд масштабных тренировок. Среди них главные маневры с миротворческими силами "Нерушимое братство - 2023"; командно-штабные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие"; специальные учения "Поиск" и "Эшелон". Тренировался и объединенный штаб, министерства и ведомства ОДКБ.

Еще одна задача, на которой сконцентрировал внимание Александр Лукашенко, - оперативное реагирование на возникающие вызовы и угрозы. В связи с этим требовалось разработать нормативно-правовую базу, согласно которой все решения принимаются в кратчайшие сроки. Сказано - сделано.

Главный пункт в плане председательства Беларусь выполнила на двести процентов. Это сплочение государств-участников. Минск без преувеличения стал столицей ОДКБ. Порой несколько раз в месяц за столом переговоров встречались главы государств, министры иностранных дел, обороны, секретари Советов безопасности, парламентариев, координационных структур организации. Атмосфера сплоченности считывалась и на саммите: начиная от приветственных объятий лидеров, разговоров в кулуарах и доверительного тона в беседе. И это очень важно. Ведь только на доверии и взаимоуважении можно построить крепкий союз: как в семье, так и в политике.