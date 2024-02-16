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Калинкович: Судебная система Беларуси готова обеспечить разрешение вопросов, возникающих в ходе избирательных кампаний
Судебная система Беларуси готова обеспечить в соответствии с законом разрешение вопросов, которые возникают в ходе избирательных кампаний. Об этом 16 февраля заявил первый зампредседателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович в рамках пресс-конференции.
В ходе встречи с журналистами он также отметил, что"более гибко и эффективно защищать экономические интересы страны белорусским судам позволят новшества законодательства". Калинкович напомнил, что еще в 2021-2022 годах были выработаны основные подходы по рассмотрению споров в судах в условиях санкций. А также прокомментировал громкий процесс, который сейчас проходит, - дело хатынского палача Катрюка.
Впервые в нашей современной истории правоохранительные органы и суды получили процессуальные инструменты, позволяющие рассматривать дела о преступлениях, которые не имеют срока давности. Это преступления против мира и безопасности человечества, геноцид. Дела рассматривают и в случае смерти лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого. Те механизмы, которые существовали до этого, предполагали проведение таких процессов только с согласия близких родственников умершего обвиняемого.
Уголовное дело вобрало в себя 35 томов, а свидетелями проходят 48 человек. Слушания продолжатся на неделе с 19 по 25 февраля.
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