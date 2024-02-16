Калинкович: Судебная система Беларуси готова обеспечить разрешение вопросов, возникающих в ходе избирательных кампаний

Впервые в нашей современной истории правоохранительные органы и суды получили процессуальные инструменты, позволяющие рассматривать дела о преступлениях, которые не имеют срока давности. Это преступления против мира и безопасности человечества, геноцид. Дела рассматривают и в случае смерти лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого. Те механизмы, которые существовали до этого, предполагали проведение таких процессов только с согласия близких родственников умершего обвиняемого.

Валерий Калинкович