Чувство безнаказанности порождает все больше преступлений против беженцев. Белорусские медики все чаще выезжают на границу, чтобы оказать помощь или провести реанимационные действия. К сожалению, они не всегда приводят к успеху. Этот человек умер спустя некоторое время. На этом фоне все чаще появляются сообщения, что жители из стран Африки и Ближнего Востока, ищущие убежища в Европе, начинают оказывать сопротивление силовикам в Польше. Было сообщение, что отобрали у них рацию. А это щит, который группа беженцев взяла как трофей у людей в масках. На нем сделали надписи "Не убивайте людей", "Полиция, не убивайте нас". Действия силовиков ЕС против беженцев будут явно провоцировать новые конфликты и сопротивление. И первую кровь здесь пролил именно Евросоюз. И ответственность за растущее обострение на его совести.

