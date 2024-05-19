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Карательные операции против беженцев - слаженная политика Литвы, Латвии и Польши

Карательные операции против беженцев - слаженная политика Литвы, Латвии и Польши

Карательные операции против беженцев, видимо, слаженная политика Литвы, Латвии и Польши. Методы сугубо бесчеловечные и поставленные на поток. Жителя Камеруна латвийские силовики били вчетвером. Он с трудом передвигается.

Чувство безнаказанности порождает все больше преступлений против беженцев. Белорусские медики все чаще выезжают на границу, чтобы оказать помощь или провести реанимационные действия. К сожалению, они не всегда приводят к успеху. Этот человек умер спустя некоторое время. На этом фоне все чаще появляются сообщения, что жители из стран Африки и Ближнего Востока, ищущие убежища в Европе, начинают оказывать сопротивление силовикам в Польше. Было сообщение, что отобрали у них рацию. А это щит, который группа беженцев взяла как трофей у людей в масках. На нем сделали надписи "Не убивайте людей", "Полиция, не убивайте нас". Действия силовиков ЕС против беженцев будут явно провоцировать новые конфликты и сопротивление. И первую кровь здесь пролил именно Евросоюз. И ответственность за растущее обострение на его совести.

Подробности в видео.

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