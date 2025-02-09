Карпенко о персональных санкциях: Это не повлияет на мою профессиональную деятельность в Беларуси

Против председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко коллективный Запад ввел персональные санкции. Как он отреагировал на них и где узнал эту новость? Об этом глава Центризбиркома рассказал в интервью.

Игорь Карпенко:

"Я уже говорил об этом, поэтому не буду повторяться, но отмечу, что я к этому отношусь спокойно. Меня всегда смешит тема замораживания активов за рубежом. Могу сказать и господам в Канаде, и в Великобритании: не утруждайтесь, у меня нет активов на территории иностранных государств".

Как добавил глава ЦИК, власти этих стран не должны заниматься ненужной работой, потому что это все равно никак не повлияет ни на его профессиональную деятельность, ни на его деятельность как рядового гражданина суверенной Республики Беларусь.