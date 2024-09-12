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Карпенко рассказал, что думает о возможных провокациях на выборах
Нужно ли готовиться к провокациям извне страны, поскольку будут всячески пытаться шатать ситуацию, спросили у председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Игоря Карпенко.
Глава ЦИК заявил, что провокации и попытки шатать ситуацию могут сегодня быть трактованы как посягательство на электоральный суверенитет. "Во-первых, у нас есть нормы, запрещающие какое-либо финансирование избирательной кампании, кандидатов конкретных, их фондов из-за рубежа. Неважно, через какие-то международные организации, либо через дипломатические представительства, которые находятся на территории страны. Запрещено также финансирование политических партий из-за рубежа", - подчеркнул он.
"Кроме этого, мы не открываем участки за рубежом. Это не новация чисто белорусского законодательства. Такие нормы есть в ряде государств. Если страны не могут обеспечить безопасность работы диппредставительств, либо сокращено количество наших дипмиссий, нам просто технически невозможно открыть там участки для голосования, - пояснил Игорь Карпенко. - И надо сказать, что, как правило, зарубежные участки подвергаются какому-то определенному воздействию со стороны недоброжелателей, в том числе и тех, кто применяет попытки вмешаться в электоральный процесс".
Игорь Карпенко:
"Понятно, что эфир, интернет мы не закроем. Понятно, что будет какое-то информационное воздействие. Поэтому я рекомендовал бы и нашим гражданам и всем субъектам избирательного процесса руководствоваться исключительно достоверной информацией, которую можно будет получить как через мессенджеры ЦИК, так и через официальный сайт ЦИК".
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