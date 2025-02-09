Карпенко: С участков вынесли чуть больше 600 бюллетеней, но эта цифра на фоне 5 325 участков - мизер

Но если оглянуться, то выборы уже состоялись, а их итоги подведены. Повлияла ли резолюции Европарламента каким-то серьезным образом на жизнь Беларуси и ее граждан? На такой вопрос в интервью ответил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. "Методология Европарламента эмпирическая, им чувствуется, что таким образом они решили высказать свою позицию, - заметил глава ЦИК. - Но легитимность выборов определяется волеизъявлением народа, который наделяет полномочиями конкретные органы власти, избранные в результате этих выборов. В данном случае выбирался Президент Беларуси, а это ключевая должность в политической системе страны. Поэтому народ и определяет легитимность того или иного кандидата, который получает большинство голосов и соответствующие полномочия".