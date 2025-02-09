3.46 RUB
3.39 USD
3.51 EUR
Карпенко: С участков вынесли чуть больше 600 бюллетеней, но эта цифра на фоне 5 325 участков - мизер
В 2025 году в Беларуси во время проведения президентской избирательной кампании Европарламент еще до основного дня голосования начал заявлять, что выборы в стране являются недействительными.
Но если оглянуться, то выборы уже состоялись, а их итоги подведены. Повлияла ли резолюции Европарламента каким-то серьезным образом на жизнь Беларуси и ее граждан? На такой вопрос в интервью ответил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. "Методология Европарламента эмпирическая, им чувствуется, что таким образом они решили высказать свою позицию, - заметил глава ЦИК. - Но легитимность выборов определяется волеизъявлением народа, который наделяет полномочиями конкретные органы власти, избранные в результате этих выборов. В данном случае выбирался Президент Беларуси, а это ключевая должность в политической системе страны. Поэтому народ и определяет легитимность того или иного кандидата, который получает большинство голосов и соответствующие полномочия".
В целом выборы в Беларуси прошли спокойно, но не обошлось без административных нарушений. На участках для голосования было замечено пару фактов фото- и видеофиксации заполненного бюллетеня, еще удалось выявить порядка 600 попыток вынести бюллетень за пределы участка для голосования.
Да, с участков вынесли чуть больше 600 бюллетеней, но эта цифра на фоне 5 325 участков является мизером. Я пошутил, что некоторые люди с Запада так обучили некоторых белорусов, что они не смогли даже вынести по бюллетеню с каждого участка.
Глава Центризбиркома отметил, что не заострял бы на этом внимание, так как белорусский народ сделал осознанный выбор в пользу укрепления суверенитета, независимости, поступательного и миролюбивого развития страны.