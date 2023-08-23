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Карпенко: Международные наблюдатели будут приглашены в Беларусь на единый день голосования

Международные наблюдатели будут приглашены на единый день голосования. По словам председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко, для страны это одновременно и определенные международные обязательства, и опыт, позволяющий сопоставить, как функционирует наша избирательная система и зарубежные.

К слову, концепция цифровизации избирательного процесса разрабатывается также созвучно международному опыту. Документ практически готов. Межведомственная рабочая группа намерена вскоре вынести его на обсуждение со всеми, кто задействован в избирательном процессе.

Эта концепция станет своеобразной дорожной картой, которая определит, что мы будем делать, на что нацелены и какие цифровые новации будем внедрять в избирательный процесс. Это длительный процесс, требующий определенных временных рамок и финансовых затрат. Поэтому кампания 2024 года и президентская кампания 2025 года будут пока проходить традиционно.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

При Центральной избирательной комиссии появится научно-экспертный совет по вопросам избирательного права и технологий. Кроме этого создадут Молодежный совет. По мнению Игоря Карпенко, такое общественное формирование повысит электоральную активность молодых людей и привлечет их внимание к участию в управлении делами общества и государства.

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