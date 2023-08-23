Карпенко: Международные наблюдатели будут приглашены в Беларусь на единый день голосования

Эта концепция станет своеобразной дорожной картой, которая определит, что мы будем делать, на что нацелены и какие цифровые новации будем внедрять в избирательный процесс. Это длительный процесс, требующий определенных временных рамок и финансовых затрат. Поэтому кампания 2024 года и президентская кампания 2025 года будут пока проходить традиционно.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси