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Карпенко: Реакция Запада на выборы в Беларуси похожа на старые шарповские методички
Реакция Запада на выборы в Беларуси похожа на старые шарповские методички. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на пресс-конференции в информационном центре ЦИК, сообщает БЕЛТА.
Игорь Карпенко ответил на вопрос о реакции Госдепа США и МИД Германии на выборы в Беларуси. "Я подумал, что нашему ЦИК нужно точно так же реагировать на их выборы. Мы, наверное, возьмем это на заметку. Не дожидаясь результатов, каких-то оценок международных экспертов, национальных наблюдателей, будем давать оценку их выборам. Пусть это будет на их совести, по сути дела", - сказал Игорь Карпенко.
Председатель ЦИК подчеркнул: "Мы (при проведении выборов. - Прим. ред.) руководствовались нашей Конституцией и проводили все избирательные процедуры в соответствии с нашим белорусским законодательством. Еще свою оценку скажут международные наблюдатели, кстати, сегодня здесь будут выступать представители миссий. Во всяком случае, наше общение промежуточное, ваши репортажи говорят о том, что избирательный процесс шел строго в соответствии с избирательным законодательством".
Игорь Карпенко добавил, что заявления Запада о выборах в Беларуси очень уж похожи на старые шарповские методички.
Фото: БЕЛТА
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