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Казахстан отмечает 30-летие независимости
16 декабря у Казахстана круглая дата. В стране отмечают тридцатую годовщину независимости. Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил с национальным праздником главу Республики Казахстан.
"За небольшой по историческим меркам период ваша страна добилась значительных побед на пути суверенного развития, стала примером в обеспечении толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех этносов, - отметил глава государства. - Благодаря экономическим достижениям наблюдается реальный рост благосостояния населения. Казахстан уверенно строит современное и конкурентоспособное государство".
Александр Лукашенко выразил убежденность, что стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном, основанные на взаимном уважении и доверии, будут и далее расширяться, наполняясь новыми созидательными проектами.
Президент пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа и успехов во всех начинаниях, а жителям Казахстана - мира, добра и счастья.
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