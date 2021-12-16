Казахстан отмечает 30-летие независимости

16 декабря у Казахстана круглая дата. В стране отмечают тридцатую годовщину независимости. Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил с национальным праздником главу Республики Казахстан.

"За небольшой по историческим меркам период ваша страна добилась значительных побед на пути суверенного развития, стала примером в обеспечении толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех этносов, - отметил глава государства. - Благодаря экономическим достижениям наблюдается реальный рост благосостояния населения. Казахстан уверенно строит современное и конкурентоспособное государство".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном, основанные на взаимном уважении и доверии, будут и далее расширяться, наполняясь новыми созидательными проектами.