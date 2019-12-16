Казахстан празднует День независимости

Казахстан отмечает День независимости. Страна провозгласила государственный суверенитет ровно 28 лет назад после распада СССР. По случаю национального праздника в Нур-Султане и других крупных городах сегодня проходят торжественные мероприятия, работают фестивали и ярмарки. Завершатся народные гулянья по традиции фейерверком.



