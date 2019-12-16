ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Казахстан празднует День независимости

Казахстан отмечает День независимости. Страна провозгласила государственный суверенитет ровно 28 лет назад после распада СССР. По случаю национального праздника в Нур-Султане и других крупных городах сегодня проходят торжественные мероприятия, работают фестивали и ярмарки. Завершатся народные гулянья по традиции фейерверком.

С Днем независимости Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил Александр Лукашенко

С Днем независимости Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил надежду, что дружественные отношения между Минском и Нур-Султаном будут и впредь укрепляться.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все