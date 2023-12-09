Новый этап в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи - Лукашенко рассказал о договоренностях в Малабо

Прошедшие в Малабо переговоры с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал очень содержательными. Стороны обсудили широкий круг вопросов по различным направлениям, рассказал глава белорусского государства в своем заявлении по итогам встречи, сообщаетБЕЛТА.

Главный акцент был сделан на том, что Беларусь может предложить Экваториальной Гвинее, какие проблемы с учетом опыта и знаний белорусской стороны возможно решить. "По итогам визита и переговоров мы, без преувеличения, дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Всего за год проделана работа, на которую у многих стран уходят десятилетия. Этот факт очень четко говорит о взаимной заинтересованности и стремлении вывести партнерство на качественно новый уровень", - заявил белорусский лидер.



По его словам, в практическом плане определены ключевые направления, по которым стороны будут активно работать, учитывая и возможности белорусской стороны, и пожелания африканских коллег.

Все направления и конкретные проекты зафиксированы в дорожной карте. Она рассчитана до 2026 года. "Тем самым мы поставили наше сотрудничество на твердый правовой фундамент. В дополнение к этому подписан пакет двусторонних соглашений и документов", - отметил Президент Беларуси.

В числе перспективных проектов: строительство агрогородка с необходимой инфраструктурой; возведение ста социальных жилых домов; создание завода по производству керамического кирпича мощностью до 40 млн штук в год; поставка пожарных машин, строительной и другой техники, в том числе для реализации совместного проекта по лесозаготовке и созданию новых сельхозугодий; проведение работ по электрификации удаленных районов. "Я уже не говорю о здравоохранении, образовании и так далее", - отметил глава государства.

Есть договоренности по возделыванию отдельных видов сельхозкультур, открытию агрохимических лабораторий и другие.

"Хотел бы особо отметить, что достигнуты соглашения о реализации первого этапа создания регионального хаба по продвижению белорусской продукции на рынки стран Центральной и Западной Африки", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусская сторона также предоставила гранты гвинейским студентам для обучения в медицинских вузах на территории Беларуси. Кроме того, министерства здравоохранения договорились об организации переподготовки в Беларуси врачей из Экваториальной Гвинеи.

"Решено приступить к активной работе сразу - без раскачки и бюрократических проволочек. Все возникающие проблемные вопросы будут оперативно решаться, если потребуется - с подключением глав государств. Правительствам даны поручения в кратчайшие сроки принять необходимые меры - финансовые, правовые, организационные", - сказал глава белорусского государства.

Он подчеркнул, что у Беларуси есть опыт успешной работы в Африке и на других континентах, в чем Президент Экваториальной Гвинеи смог убедиться в ходе общения с коллегами на площадке климатического саммита в Дубае неделей ранее. "Мы там с вами устроили, наверное, заседание Африканского союза", - с долей юмора отметил Александр Лукашенко.