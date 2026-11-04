Хатибзаде: Евразийская хартия - это своего рода "зонт" для всего нашего геополитического региона

Одним из самых статусных участников диалога IV Минской международной конференции по евразийской безопасности стала делегация Исламской Республики Иран. Сегодня отношения Минска и Тегерана переживают исторический пик: наши страны выходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, уверенно преодолевая планку товарооборота в один миллиард долларов.

Мы вместе строим глобальный транспортный коридор "Север - Юг", создаем независимый технологический суверенитет и делом доказываем, что санкционное давление Запада - это не тупик, а время новых возможностей.

На полях конференции Тегеран официально поддержал инициированную Беларусью Евразийскую хартию многообразия и многополярности.

О том, как Минская площадка помогает остановить глобальную эскалацию, рассказал заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде.

"Прежде всего, огромное вам спасибо. Я искренне рад, что мне представилась возможность уже во второй раз посетить прекрасный город Минск и принять участие в этой важнейшей конференции по безопасности", - поблагодарил он.

Саид Хатибзаде:

"Хочу подчеркнуть: Евразийская хартия многообразия и многополярности - это крайне важная и значимая инициатива Республики Беларусь. Российская Федерация также активно подключается к этому процессу и полностью поддерживает данную идею. Мы со своей стороны (я лично заявлял об этом здесь еще в прошлом году) не просто тепло приветствуем эту инициативу, но и готовы выступать ее полноценными соавторами в будущем".

По его словам, за 2026 год совместно была проделана огромная работа. "Эксперты встречались и предметно обсуждали проект Евразийской хартии многополярности на самых разных площадках и мероприятиях. Мы также выразили готовность и в дальнейшем обсуждать все вопросы, касающиеся актуализации этой хартии, в вашей уважаемой стране, которая предпринимает столь действенные шаги", - подчеркнул он.

"Сегодня стало известно, что во второй половине декабря пройдут новые минские мероприятия. Все те, кто поддерживает данные инициативы, приедут сюда для обсуждения финального проекта этого документа. Мы со своей стороны подтвердили, что обязательно направим в Минск высокопоставленную делегацию с соответствующими полномочиями. Мы все понимаем, что глобальные процессы на евразийском пространстве сейчас развиваются стремительными темпами. В текущей международной обстановке нам жизненно необходим рабочий механизм, который поможет эффективно взаимодействовать друг с другом. Именно так мы и рассматриваем данную инициативу", - отметил Саид Хатибзаде.

quote "Евразийская хартия - это своего рода "зонт", который полностью покрывает наш огромный геополитический регион и помогает находить решения в новых и быстро меняющихся реалиях". Саид Хатибзаде

"С нашей точки зрения, эта хартия - не закрытый, не эксклюзивный клуб. Напротив, это абсолютно открытая платформа для всех заинтересованных государств нашего Евразийского региона, считает заместитель министра иностранных дел Ирана. - Любая страна может подключиться, присоединиться к хартии, чтобы вместе, на равных условиях взаимодействовать на общее благо".