Ход аграрной кампании, итоги проверки войск и встреча Пасхи - подробности президентского графика недели в рубрике "Время Первого"

В это пасхальное воскресенье Президент Беларуси с народом, впрочем, как и всю неделю. Каждый день в графике расписан. Оглядываясь назад, это и несколько командировок, в том числе на юго-восток страны, в Могилевскую область. Александр Лукашенко пообщался с людьми в Костюковичах, с руководством региона решали проблемы посевной - все в штатном режиме.

Как в общем и у военных - в стране прошла проверка дежурных сил ВВС и войск ПВО с участием Главнокомандующего. Съемки, где нет максимальной открытости, но есть итоги. Если просто: проверяли небо - как быстро военные могут среагировать на прилегающие, не свои объекты. Неважно, ракеты это или самолеты. Предварительная оценка хорошая. С учетом геополитики - сегодня это одно из самых важных направлений для контроля. То, о чем мы все молимся про себя и вслух во время Пасхи. Подробности в рубрике "Время Первого".

Три выездные на неделе - это если коротко говорить о графике Президента.

Выездными журналисты называют любые по удаленности командировки Александра Лукашенко, в общем "все, что не во Дворце". На этой неделе начали с Костюковичей.

Журналистов на площадку, куда прилетает Президент, привозят заранее. На территории уже "режим" (это тоже из профессиональных обозначений), если проще - действуют спецмеры безопасности. Здесь же собираются министры, губернаторы, главы комитетов - все, кто будет нужен во время запланированного маршрута, который может и измениться. Почему? Сейчас покажем, что происходит внутри президентского вертолета. Спойлер: "золотого ничего не будет".





Это заодно и ответ на вопрос, почему Президент летит, а не едет. Такой объем, быстро можно увидеть только сверху. Маршрут формируется.

А дальше уже по программе, по крайней мере на старте. В Костюковичах основное - цементный завод. Здесь все неплохо, недавно назначили нового председателя района. Но Президент смотрит и локально, и в целом на развитие всего юго-восточного региона. Начинают с полей, их прекрасно видно сверху, а дальше уже детализация: корма, мелиорация, старые фермы.

На поле Президента уже ждут. Сначала доклад. Надо понимать, сельское хозяйство - это процесс, за которым должен быть контроль. Даже если в прошлом году это все это уже было. И потом, структура тех же посевов может меняться. Городскому человеку это мало что скажет, но на земле все понимают, почему это важно.

"Тоже хочу вас предупредить: кукуруза, кукуруза, кукуруза… Нас ученые предупреждают, что мы должны сеять бобовые. Поэтому кукурузой засеять, а потом кислым силосом кормить скотину - это тоже не дело. Нам надо больше сенажа", - предупредил Александр Лукашенко.

Кроме этого, до 9 мая посевную нужно завершить. Хорошо платить людям и держать скорость. Если коротко, сеять нужно.





Здесь же в поле техника, в том числе которая собирает камни. Это проблема для региона. Машины постоянно модернизируют, камнеподборщики объективно нужны - другое дело, какого они качества.

Вообще о технике, как и обо всем, что ему показывают, Президент любит говорить не с руководителями, а с теми, кто на этих машинах работает. Помните героя? Коротко биография: Василий Васильевич проработал ведущим специалистом на МТЗ 35 лет, до пенсии, а потом перешел в отдел маркетинга. Это он уже потом расскажет сам.

Лукашенко расспросил и про работу автолавок. Это незаменимая история в деревнях, сейчас парк машин обновляют.

В самих Костюковичах Президенту показали новый центр культуры, причем сразу с результатом сразу от нескольких коллективов.

К слову, частушки действительно были классные. Это было видно по лицам обычно серьезных мужчин.





Сразу после концерта Президенту подарят рушник. Причем эта история с историей. Мастер видит Президента не впервые и не впервые дарит ему подарки.

Задать все интересующие вопросы люди могли во время общения. Минимальные меры безопасности и, пожалуйста, почти никаких ограничений.

Вопросы: про выпускные - ответ: должны быть адекватно организованы, это хороший праздник, но лимузины там необязательны. И родителям тоже стоит об этом задуматься. Участие белорусских спортсменов в Олимпиаде без флага и гимна - это результат политических игр, надо помнить, что спортсмен может готовиться к такому старту всю жизнь, поэтому, скажет глава государства, "на их усмотрение". Станут первыми, все будут знать, что это белорусы. И самая больная тема - АЭС, Костюковичи пострадавший район. Из 183 населенных пунктов в 1986 году почти половина пострадала, 28 вообще стали зоной отселения.





По мнению людей, Лукашенко не такой строгий, как они ожидали, но это пока дело не касается военных вопросов. Центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, где, по сути, принимаются все решения по контролю за небом - довольно закрытая история.

Мало что можно снимать даже в комнате, где смогут ждать журналисты, карты, мониторы, даже формулировки - все очень выверяется. Пример: воздушная цель или контрольная? - большая разница.

Оперативная проверка: люди, которые следят за воздушным пространством, (проще, небом над Беларусью) не знают, где поднимется условная цель. А поднимется она не одна. И вот как среагируют: определят, что за цель, будут готовы ее сбить или отправить авиацию, чтобы посадить, например, чужой борт. Это максимально простыми словами определение, как работает противовоздушная оборона. Главное в таких проверках - "если это все неожиданно, внезапно и честно. Это не просто впечатляет, а это прилично", - считает Лукашенко.





В таком командном пункте работать дежурными могут только офицеры при определенных званиях и с большим опытом, новичков нет. Хотя слово "дежурный" звучит просто как "солдат на посту", но это немного другое. Командный пункт - мозг всей системы. Несут службу 24/7.

Начало мая - это еще и финал принципиальных матчей чемпионата города Минска. В нем вообще чувствуют 4 дивизиона. Третий дивизион - это вторая лига. Чемпионат еще называют НХЛ (ночная хоккейная лига). Знаете, сколько команд в ней играет? Около 50. Так что как бы любительская, но при этом и большая, и конкурентная. Александр Лукашенко на трибуне и Александр Лукашенко на льду. Болельщики сначала даже немного не поняли, как из задачи "два отца, два сына": Александр Григорьевич и Александр Викторович. Сын Виктора Александровича рядом с Николаем Александровичем. Вот такое решение. А если серьезно, в целом все на своих местах - в спортивной семье Лукашенко все мужчины хорошо играют в хоккей.





Оба молодых Лукашенко играют за "Бастион". У "Бастиона" всегда принципиальное дерби со "Щитом". Обе команды лидеры, смотреть интересно. В этот раз финальный расклад такой, но в следующий все может поменяться.

И завершение недели сегодня в Орше. По традиции на Пасху в церкви Президент зажег свечу. Эо единственное событие с участием главы государства, где вместо "здравствуйте" звучит "Христос Воскресе" - "Воистину".





Александр Лукашенко поздравит всех с этим светлым праздником. И отдельно поблагодарит представителей духовенства за их миссию в государстве. Белорусские церкви хранят наши ценности веками, а вместе с ними и люди, которые себя этому посвятили.

"Главное - мир. Это уже моя проблема", - подчеркнул белорусский лидер.