Остановить движение планеты к глобальной конфронтации, обеспечить верховенство международного права без произвольного толкования, создать единые юридические нормы и моральные правила при разработке искусственного интеллекта и смертоносных автономных систем.

16 сентября министр обороны Беларуси выступил на XIII Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине. За последние годы военные конфликты серьезно меняют глобальную безопасность, многие страны становятся инструментом давления.

При этом одни говорят об агрессии против суверенного государства, ссылаясь на международное законодательство, вторые это же трактуют как необходимость вооруженного вмешательства.

Подобная избирательность разрушает доверие к международному праву и существенно ограничивает его возможности. На форуме Виктор Хренин говорил о мирном использовании космоса - в противном случае это серьезно повышает риск эскалации.

Главным условием стабильности международных отношений является уже не баланс военной силы, а солидарная ответственность и взаимное доверие.